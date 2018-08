Hanne (19) ble utestengt fra russebuss: – Var ikke bra nok

– Jeg er glad for at russetiden er over, sier Hanne Jansen.

I sommer har russens ville festing og slåsskamper i Hellas preget nyhetsbildet. politiet og andre har tatt til orde for å avlyse feiringen de mener har gått for langt.

NRK har snakket med flere russ om russetidens negative sider. De forteller om utfrysing, klasseskiller og mobbing, men få tør si noe offentlig. De er redde for å bli fryst ut av gjengene sine.

Den eneste vi snakket med som vil fortelle om egne opplevelser er Hanne, som var russ i vår.

Var ikke bra nok

Som russ uten kjøretøy forklarer 19-åringen at hun befant seg nederst på den sosiale rangstigen. Det ga en vanskelig russefeiring, fylt med flere dårlige opplevelser.

Hanne reagerer på hvordan russen delte hverandre inn i ulike sosiale klasser. Selv fikk hun kjenne følelsen av å være mindre verdt.

Her forteller Hanne at hun ble kastet ut av den kule gutte-bussen. Samtalen med venninnen foregår på Snapchat. Foto: PRIVAT

– Du fikk bekreftet at du ikke var pen nok, eller populær nok hele tiden, sier 19-åringen.

– Hvordan da?

– For eksempel ble jeg kastet ut av en buss jeg satt på med, sier hun, og forteller at buss-russen stilte gjestene sine opp på rekke og rad. Så pekte de på personer som fikk gå inn på bussen. Hanne og ei venninne sto igjen.

Hanne snakker med venninnen om at alle andre enn hun har fått passasjerplass i russebuss. Foto: Privat

– Når du vet at de velger folk etter utseende og sosial status er det ikke gøy å ikke bli valgt, forklarer Hanne.

Orket ikke mer

Å risikere at kvelden ødelegges fordi man ikke er bra eller populær nok, er ikke verdt det, mener Hanne.

– Da blir jeg heller hjemme foran TV-en og ser serier.

Det forklarer hvorfor den blå buksen hun holder mellom hendene ser så ubrukt ut.

ENSOMT Å STÅ FREM: Hanne håper flere russ tør å snakke om hvordan russetiden føles for dem som blir stående på siden av moroa. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Jeg hadde planlagt og gledet meg til russetiden i tre år, men valgte likevel å tilbringe mange kvelder hjemme. Det føltes bedre og hyggeligere enn å delta på fester og treff.

Hun frykter russetiden kan knekke andre unge psykisk.

Et utvalg uskrevne russekrav Ekspandér faktaboks Russ NRK har kontaktet opplyser om følgende uskrevne russekrav: Buss er høy status, van og vandrerruss er ukult.

Du må ha rød eller blå russedress.

Snekkerbukse er ut, og gir lav status.

Har du svart bukse risikerer du å bli mobbet og slått.

Du må kjøpe russeklærne dine fra riktige kjeder. Har du feil merke betyr det lav status.

Gjengen din bør ha russelåt. Har du ikke det er det rart.

Du må ikke si eller gjøre noe dumt i løpet av årene på videregående, det kan ødelegge statusen din i russetiden.

Hvis du er jente og vil sitte på med en guttebuss må du være pen nok og ha kule nok venner.

Klasseskiller

Flere av neste års russ kan allerede kjenne seg igjen i Hannes opplevelser.

– Jeg hører folk si: Åh herregud, hun der er bare vanruss, eller åh gud, han der er vandrerruss. Og med det er du ikke bra nok, sier en russ fra Hedmark.

En annen sier dette:

– Jeg hørte om ei som ikke så bra nok ut til å være med i venninnegjengens buss.

Et utvalg russebegreper Ekspandér faktaboks Russ NRK har kontaktet opplyser om følgende begreper som brukes for å betegne andre og skille russen fra hverandre: Bussbord : Dette bordet er for bussruss og befinner seg i kantina på skolen. Ulike busser har egne bord.

: Dette bordet er for bussruss og befinner seg i kantina på skolen. Ulike busser har egne bord. Restebuss : Buss med folk som ikke fikk plass i de kule bussene.

: Buss med folk som ikke fikk plass i de kule bussene. Fast rulleplass : En som alltid får sitte på i en spesiell russebuss. Rulleplasser tildeles ofte van- eller vandrerruss som gjør bussruss ulike tjenester.

: En som alltid får sitte på i en spesiell russebuss. Rulleplasser tildeles ofte van- eller vandrerruss som gjør bussruss ulike tjenester. Kjærestebusser: En guttebuss og en jentebuss som fester mye sammen. Disse bussene promoterer hverandre igjennom ulike sosiale medier.

Jobber mot presset

En russebuss fra Hamar Katedralskole kjenner seg igjen i det Hanne forklarer, og liker det ikke.

TAR ANSVAR: Daybreak 2019 ønsker ikke en russetid der folk rangeres etter penger og utseende. Foto: PRIVAT FOTO

– Utestengingen som følger med russetiden er helt forferdelig. Det har vi snakket om internt i bussen, sier bussjef for Daybreak 2019, Syver Blikstad Grønbakken.

Han synes det er leit at vanruss og russ uten kjøretøy føler seg dårligere enn de med buss.

– Vi ønsker ikke å utestenge noen, og vil ha med folk på det som skjer. Målet er ikke å leke kongelige på noen som helst måte, sier han men bekrefter at mange tenker og handler annerledes enn dem.

Flere må gjøre som Daybreak 2019, mener Hanne.

– Det er ikke slik at voksne kan endre dette alene. Jeg tror det er viktig at unge står fram og oppfordrer nye russ til å tenke annerledes, ellers blir det bare verre og verre.