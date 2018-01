Forsvinningssaken: Dette har politiet å gå etter

Forsvinningen fremstår som et mysterium snart to uker etter at tobarnsmoren sist ble sett. Både sivilforsvaret og Kripos bistår politiet i arbeidet med å finne ut hva som har skjedd med den 36 år gamle kvinnen, men foreløpig er ingen mistenkt eller siktet i saken.

Politiet har gjort to blodfunn. Disse er de eneste sikre sporene fra Jemtland. I tillegg er mobiltelefonen hennes registrert fire timer etter at hun sist ble sett.

Var på romjulsfest

Fjerde juledag var Jemtlad og ektemannen på romjulsfest i Veldrom Forsamlingslokale. Det skal ha vært 170 personer til stede på festen. Jemtlands bror forteller at han hadde kontakt med søsteren på Snapchat og at hun virket glad og fornøyd.

– Hun var i kjempehumør, sier Terje Opheim.

Politiet vet med sikkerhet at ekteparet tok drosje de ca. åtte kilometerne hjem klokken 02.00 29. desember. De er også sikre på at hun forsvant fra huset på omtrent samme tidspunkt. Gjennom vitneavhør har politiet skaffet seg oversikt over Jemtlands bevegelser frem til hun forlot festen.

– Vi har god kontroll hva hun foretok seg frem til dette. Vi holder fortsatt alle muligheter åpne, sier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden.

Ble sist sett i hjemmet

Jemtland og familien bor i Ellevsætervegen, ca. 11 kilometer utenfor Brumunddal sentrum. Fra hjemmet er det åtte kilometer til de to blodfunnene som er gjort.

Det er ved hjemmet den siste observasjonen av Jemtland er gjort. 30. desember ringte ektemannen til politiet og meldte kona savnet, men politiet vurderte ikke henvendelsen som akutt. Ektemannen er kritisk at politiet ikke startet etterforskning med en gang.

– Politiet oppfattet ikke meldingen som spesielt bekymringsfull og det ble ikke satt i gang noen leteaksjon den dagen, sa lensmann i Ringsaker Terje Krogstad på en pressekonferanse 9. januar.

Tirsdag 10. januar søkte politiet med hunder og helikopter i området rundt boligen, uten å gjøre kontrete funn. Helikopteret ble brukt til å se etter spor i terrenget, både fotspor og bilspor.

– Vi har ikke funnet konkrete spor, men vi har observasjoner som vi sjekker ut nærmere, sier Krogstad.

Mobiltelefonen registrert i Brumunddal sentrum

Tekniske undersøkelser viser at telefonen til tobarnsmoren slo inn på basestasjonen ved Ringsaker kulturskole i Brumunddal sentrum klokken 05.50 29. desember. Politiet sier man ikke kan slå fast om mobilregistreringen skjedde som følge av aktiv bruk.

Basestasjonen ligger omtrent en kilometer unna det første stedet der Jemtlands blod ble funnet. Ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er det totalt åtte basestasjoner i Brumunddal sentrum. Det er knyttet en viss usikkerhet rundt tekniske undersøkelser rundt bruk av mobiltelefon, men politiet har ingen andre spor etter 36-åringen i et tidsrom på nesten fire timer.

Blodfunn i Fagerlundvegen

4. januar fikk politiet tips av en turgåer som hadde sett blodspor i snøen i Fagerlundveien tett i tid med Jemtlands forsvinning. Store mannskaper fra både politi og sivilforsvar startet umiddelbart søk på stedet, uten resultat.

Blodet ble sendt inn til analyser ved Oslo universitetssykehus. 6. desember kom resultatene som viste at blodet tilhører Jemtland. På dette punktet endret saken karakter fra å være en savnetsak til en kriminalsak. Kripos ble koblet inn i etterforskningen.

– Sakens karakter har nå endret seg. Nå anser vi det som at det har skjedd noe kriminelt, sa politiadvokat van der Eynden.

Blodfunn i Lillehaugveien

7. januar fant politiet nye blodspor fra Jemtland en kilometer fra det første sporet. Også det andre sporet ble oppdaget etter tips fra turgåere. Magnar Holen og hunden Zingo så blodsporet dagen før det ble meldt inn til politiet.

– Jeg så tydelig blod i veien inn mot grøfta. Jeg tenkte at det måtte være blod fra et rådyr eller et annet dyr. Det var ganske mye, sier Holen.

Etter omfattende søk på stedet uten ytterligere funn, gikk etterforskingen over i en taktisk fase.

– De tekniske undersøkelsene og letingen i områdene der blodet til Jemtland er funnet, er avsluttet. Siden det ikke er gjort nye funn går etterforskningen nå over i en mer taktisk fase, sa van der Eynden.

Politiet jobber nå med avhør og innsamling av data som kan tegne et bilde av Jemtlands bevegelser. Politiets teori er at Jemtland har vært i Brumunddal sentrum og at det har tilstøtt henne noe der. Kripos bistår med 12 personer.

– Vi er ikke sikre på hvordan hun kom seg til Brumunddal sentrum. Det er en del av det vi forsøker å kartlegge, sier van der Eynden.

Undersøker gård

Søndag 7. januar gjøre politiet søk på en gård i utkanten av Brumunddal sentrum. Onsdag 10. januar var politiet tilbake på samme sted med hundepatruljer og helikopter. Ifølge lensmannen i Ringsaker ble det ikke gjort nye funn, men politiet har gjort interessante observasjoner ved gården og rundt Jemtlands bolig.

– Vi har ikke funnet konkrete spor, men vi har observasjoner som vi sjekker ut nærmere, sier Terje Krogstad.