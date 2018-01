Familien til savnet: – Håper hun lever

– Det er uvirkelig. Vi er i sjokktilstand hele familien. Det har nesten ikke gått opp for oss at det har blitt en kriminalsak, sier Jemtlands bror Terje Opheim til NRK lørdag kveld.

Han forteller at det var tungt for familien å få beskjed om at politiet gjorde nye blodfunn lørdag ettermiddag.

– Det var det vi fryktet. Vi lever fortsatt i håp om at det er liv i Janne, men det er veldig tungt å få beskjed om blodsporene, forteller han.

– Hun er full av liv

Jemtland beskrives som sosial og omgjengelig av familien.

– Hun er full av liv. Hun var på fest dagen før og hadde det livlig. Hun var i kjempehumør, sier broren.

Opheim forteller at familien venter på svar.

– Nå vil vi ha svar. Vi er veldig utålmodige og håper at hun lever.

Han vil ikke spekulere i hva som kan ha skjedd etter at søsteren forsvant fra hjemmet sitt 29. desember.

– Vi håper at de som eventuelt har gjort noe, står frem, sier Opheim.

Han hadde sist kontakt med søsteren på Snapchat dagen før hun forsvant. Opheim har reist fra Trondheim til Brumunddal for å bistå familien.

Lokalmiljøet bekymret

Over en uke etter at Jemtland sist ble sett, er forsvinningen det store samtaleemnet blant naboer og kjente i Ringsakers kommunesentrum. På Eat Kaffespesialisten forteller ansatt Grete Randi Hovland at lokalbefolkningen synes saken er trist.

– Det er en forferdelig sak. Det er mye snakk her og mange som lurer på hva som har skjedd, forteller hun.

Hovland synes det er skummelt at det kan ha skjedd noe kriminelt i hjembyen.

– Det er det folk spekulerer i nå som det tar så lang tid. Det er fryktelig vondt, sier hun.

Fremstår som mystisk

Janne Jemtland fra Brumunddal ble sist observert i hjemmet sitt, ca. en mil fra sentrum, ved 02-tiden 29. desember. Da hadde hun og ektemannen vært på romjulsfest. Dette er det siste sikre sporet etter 36-åringen.

Ca. 05.50 samme dag, slo Jemtlands mobiltelefon inn på en basestasjon i Brumunddal sentrum. Nyttårsaften meldte ektemannen 36-åringen savnet.

Torsdag 4. januar fikk politiet tips om blodspor i snøen i Fagerlundvegen, ca. åtte kilometer fra ekteparets hjem. Turgåeren skal ha oppdaget blodet tett i tid med Jemtlands forsvinning. Fagerlundvegen er en lite trafikkert og avsidesliggende vei. Fredag 5. januar bekreftet politiet at analyser fra Oslo universitetssykehus viste at blodet tilhørte Jemtland.

Politiet driver lørdag ettermiddag med rundspørring av naboer mellom Jemtlands hjem i Ellevsætervegen og Fagerlundvegen.

– Nærmiljøet blir preget

Grete Randi Hovland forteller at Jemtland ofte var innom kafeen.

– Hun har vært her mange ganger og spist lunsj. Vi har pratet sammen flere ganger.

Både Hovland og andre Brumunddøler NRK har snakket med forteller at de er sterkt preget av Jemtlands forsvinning.

– Nærmiljøet blir preget. Vi får bare håpe et det kommer en løsning snart, sier Hovland.