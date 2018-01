Ektemannen kritisk til politiets reaksjonstid

Ektemannen meldte Janne Jemtland savnet lørdag morgen den 30. desember, men politiet gjorde ikke noe med saken da.

– Politiet oppfattet ikke meldingen som akutt eller spesielt bekymringsfull og det ble ikke satt i gang noen leteaksjon den dagen. Da vi fikk en ny henvendelse fra mannen dagen etter ble det trykket på knappen og leteaksjon satt i gang umiddelbart.

Det sa lensmann Terje Krogstad på en pressekonferanse om saken i dag. Han opplyser at de har sikret lydloggen fra samtalen og at de vil evaluere sin reaksjon i etterkant.

– Vi må se på hva som ble sagt og hvordan dette ble oppfattet av den som tok i mot samtalen, sier Krogstad.

Fortsatt status som savnet

Politiet informerte om status i savnetsaken på en pressekonferanse i dag.

Politiets pressekonferanse om Janne Jemtland-saken i dag. Du trenger javascript for å se video. Politiets pressekonferanse om Janne Jemtland-saken i dag.

Omfattende etterforskning og søk i helga ga ingen svar på hva som har skjedd med Janne Jemtland. Det er samme status i dag.

– Det er ingen vesentlig utvikling i saken. Janne er ikke funnet og har fortsatt status som savnet. Det er heller ingen siktet eller mistenkt i saken, sa politiadvokat André van der Eynden.

Politiet fastholder at de fortsatt håper å finne Janne Jemtland i live.

Avhengig av hjelp fra publikum

De tekniske undersøkelsene og letingen i områdene der blodet til Jemtland er funnet, er nå avsluttet. Siden det ikke er gjort nye funn går etterforskningen nå over i en mer taktisk fase.

– Nå er hovedfokuset på rundspørringer og å ta imot tips, sier Eynden.

Politiet er nå helt avhengig av hjelp fra publikum for å finne ut hva Janne Jemtland gjorde, hvor hun var og eventuelt hvem hun møtte, etter at hun forlot hjemmet i Veldre cirka klokka 02 om natta, etter at hun og mannen kom hjem fra fest.

– Vi er ikke sikre på hvordan hun kom seg til Brumunddal sentrum. Det er en del av det vi forsøker å kartlegge.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Politiet ber alle som kan vite noe eller ha sett noe om å ta kontakt.

– Det behøver ikke være noe mystisk eller rart. Alt alt folk har sett og erfart kan være verdifullt for oss, sier van der Eynden.

To blodfunn

De to blodfunnene som ble gjort torsdag og lørdag , samt registreringena v telefonen til Janne Jemtland i Brumunddal sentrum, er fortsatt politiets eneste sikre spor i saken.

Sivilforsvaret ved sperringen ved det andre blodfunnet i Lillehaugvegen. Foto: Olav Døvik/NRK

Blodet ble funnet ca. en kilometer unna hverandre, først i Fagerlundvegen og så i Lillehaugvegen noe lenger unna Brumunddal sentrum.

Begge blodsporene ble funnet av turgåere og begge er langs veg.

Etterforskningsleder hos politiet i Innlandet, Trond Blikstad sier de nå står overfor et omfattende kartleggingsarbeid for å finne ut av alle bevegelser i de aktuelle områdene.

– Vi har fått flere tips så sent som i dag, og håper folk fortsetter med det og lar oss vurdere hva som er viktig, sier Blikstad.

Mange ubesvarte spørsmål

Janne Jemtland har vært savnet siden 29. desember. Foto: Politiet

Janne Jemtland forsvant etter en fest i romjula. Politiet vet med sikkerhet at hun tok drosje hjem sammen med mannen sin klokka 02 natt til 29. desember. De er også sikre på at hun forsvant fra huset igjen på omtrent samme tidspunkt.

I flere dager ble saken behandlet som en ordinær savnetsak. Så fant politiet blodet hennes to steder og saken endret karakter. Men til tross for omfattende søk og etterforskning er det ikke gjort flere funn i områdene rundt blodfunnene.

Les alt om saken her: