Onsdag fortsatte søket etter den savnede Janne Jemtland. Lokalt politi, med bistand fra Kripos og politihelikopter søkte i luften og langs bakken etter den savnede tobarnsmoren som ble meldt savnet i Brumunddal den 30. desember.

Politiet fokuserte onsdag søket spesielt rundt to områder. 36-åringens bosted og i nærheten av der de to blodsporene ble funnet den 4. og 6. januar.

Så blodet langs veien

Magnar Holen bor i et av områdene hvor politiet onsdag fokuserte mye av etterforskningen. Han sier til NRK at han så det blodsporet som politiet kaller «nummer to» på formiddagen den 5. januar, dagen før det ble meldt inn til etterforskerne.

– Jeg så tydelig blod i veien inn mot grøfta, sier han til NRK.

Han oppdaget blodsporet da han var ute på den daglige lufteturen med hunden Zingo.

– Jeg tenkte at det måtte være blod fra et rådyr eller et annet dyr. Det var ganske mye, sier han.

Ifølge Holen hadde det lagt seg rim eller tynt lag med snø over flekken. Holen sier at politiet tok kontakt med ham da det ble kjent at dette kunne stamme fra den savnede kvinnen.

– Jeg har vært hos politiet og fortalt om det jeg så, sier han til NRK.

Politiet i Innlandet har fått god hjelp fra Kripos i letingen etter savnede Janne Jemtland. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Økt innsats

Lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad, sier at politiet har mottatt over 200 tips. Det jobbes stadig med å danne seg en oversikt over hva som skjedde den kvelden 36-åringen forsvant, og hvem som var i det aktuelle området.

Tirsdag uttalte politiadvokat André Lillehovde van der Eynden at det ville komme mer bistand fra Kripos til Brumunddal. Totalt bistår det nå 12 personer fra Kripos i forsvinningssaken.

Sammen med lokalt politi undersøkte de onsdag flere gårder i nærheten av der blodsporene tidligere ble funnet.

Kriminalsøkshundene ble også brukt til å gå opp veien mellom de to sporene.

Det ble også brukt politihelikopter i jakten på hvor 36-åringen befinner seg og hva som har skjedd med henne. Helikopteret fløy over de samme områdene hvor det ble søkt fra bakken.

– Fra helikopteret kan de se etter spor i terrenget, både fotspor og bilspor. Vi har ikke funnet noen konkrete spor, men vi har observasjoner som vi sjekker nærmere, sier Krogstad.

Det samme helikopteret søkte også i områdene rundt Jannes bopel. Politiet satt opp en radius på flere hundre meter unna huset for å holde pressen unna mens det foregikk søk ifra lufta og langs bakken med politihunder.