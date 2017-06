Flom førte til oljesøl på skole

«Tar man på gummistøvler går det helt fint» Ida Laengen/ Elev

Med gårsdagens regnvær gikk elva fort over sine bredder. Som du kan se i videoen nedenfor fikk vannet med seg olje fra et oljeutskillingsanlegg på skolen. Dette skapte problemer for elever og lærere i dag.

Flom på Vinstra VGS Du trenger javascript for å se video.

Bekymret for inneklimaet

Elevene kom på skolen til vanlig tid i dag siden etasjene som ble rammet ikke er i bruk. Ingvild Rønn Sætre, rektor på skolen valgte å bruke gummistøvler på grunn av all oljen.

– Flommen førte til at det rant ut olje fra anlegget, så når vannet trakk seg tilbake ble det liggende en del slam her rundt skolen. Det har blitt veldig glatt, sier hun.

Selv om flommen ikke ble dramatisk for skolen, er Sætre bekymret for inneklimaet i de andre etasjene.

– Vi har akkurat flyttet fra de etasjene som ble rammet, men vi må rydde opp fort uansett. Jeg tror lukten vil påvirke elevene som sitter i andre etasje, sier hun.

STØVLER PÅ: Rektor Ingvild Rønn Sætre er glad ikke elevene ble mer rammet av flommen. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Ida Laengen som er elev på skolen ble ikke bekymret over flommen.

– Nei, jeg fikk en snap av det i går, men jeg synes det ikke var så mye, Tar man på gummistøvler går det helt fint, sier hun.

Avdelingsleder Rolf Nystuen liker ikke at all oljen samlet seg rundt skolen. Han håper de får ryddet opp så fort som mulig.

– Vi vet ikke hvor mye som må gjøres, Vi må kontakte fagpersonell for å vurdere det, det har ligget på mellom 10- og 15 cm vann på gulvene her, sier han.

MÅ RYDDE OPP: Rolf Nystuen, avdelingsleder på skolen håper oljen snart blir fjernet. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Elva er stadig et problem

Det er ikke første gangen skolen og lokalsamfunnet sliter med flom. Elva Givra har vært et problem i mange år, sier Nystuen

– Det er rett og slett kapasiteten på bekkeløpet som ikke er godt nok, så da flommer det over. Det var et problem for oss både i 2011, 2013 i tillegg til i år.

Dette er et problem Nord-Fron kommune er godt kjent med. I økonomiplanen til kommunen har de satt av 3 millioner i år og 1 million til neste år for å temme elva på best mulig måte.

Bjørn Bjørke som er virksomhetsleder i Nor-Fron kommune, skal ha møter med Norconsult i dag for å planlegge hvordan de skal forhindre flere flommer i fremtiden.

– Jeg kan ikke si noen tid eller kostnad nå, men det vet vi mer om når vi har kommet lenger i planleggingen, sier Bjørke.