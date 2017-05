En «dings» inne i øret på elevene i klasserommet kan gi læreren oversikt over aktivitetsnivået i hjernen til sine elever. På den måten får man vite hva slags formidling som stimulerer elevene best.

Dette kan være rett rundt hjørnet viser danske forskere ved Danmarks Tekniske Universitet i en studie nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Scientific Reports.

Denne teknologien finnes og er godt kjent Torgeir Waterhouse/Direktør internett og nye medier

NEGATIVE: Trym og Nora er ikke positivt innstilt til å innføre denne teknologien i den norske skolen. Foto: Sondre Tallaksrud / NRK

Blir stresset av tanken

Elever ved Bjørnsveen ungdomsskole i Gjøvik synes lite om å bli overvåket på denne måten.

– Jeg blir stressa bare av tanken. Jeg hadde bare tenkt på hvor stor oversikt lærern hadde hatt over meg at konsentrasjonen hadde blitt dårlig, sier Trym Winjevoll Frøysa.

Nora Iselin Bjerke Hansebråten Liker ikke tanken på denne teknologien i norske skoler noe bedre.

– Jeg synes det er ekkelt å tenke på at læreren da kan vite hvor mye vi følger med, på grunn av en dings inne i ørene våre, sier hun.

– Teknologien er kjent så mulighetene er der

SPENT: Torgeir Waterhouse synes forskningen er spennende. Foto: IKT Norge

Torgeir Waterhouse som er direktør for internett og nye medier i IKT Norge sier mulighetene for at dette kommer på skolen er der, i hvert fall rent teknologisk.

– Denne teknologien finnes og er godt kjent, så det at eksperimenteres med dette er ingen overraskelse. Det er interessant å se om dette kan benyttes på skolen slik det vises i den forskningen, men jeg tror man vil støte på en del etiske problemer, sier han.

Tror mer på aktiv læring

Lærer ved Bjørnsveen skole, Kjetil Kringen, tror dette kunne fungert for mange år siden. Nå er det mye mer fokus på at elevene skal være aktive.

– Det er en merkelig måte å overvåke læring på synes jeg. Hvis man får elevene aktive i timen hindrer man kanskje at de sovner hen. I tillegg har de seks undervisningstimer hver dag så vi må forvente at elevene tar litt tenkepauser innimellom, mener Kringen.