Ekstremt lite snø i fjellet: Dette er Jotunheimen nå

– Vi måtte bare ta av oss skiene og gi opp. Det gikk rett og slett ikke, forteller Trond Bjørklund som var på tur i Leirungsdalen i Jotunheimen i helga.

Han og kona Ingeborg Mjanger hadde tenkt seg på topptur, og hadde lasta pulken med telt og det de trengte for en tur høyt til fjells.

BART: Dårlig skiføre! Heldigvis så ekteparet humoren i det, og tok dette bildet for å understreke at det ikke akkurat var puddersnø i fjellheimen. Foto: privat

Men på fjellet var det kun flekkvise steder med snø, og skiskoene måtte etter hvert byttes ut med fjellstøvler. Det var is og bare gresstuster om hverandre, og lite som minnet om februar så høyt til fjells.

Bjørklund forteller at de visste at det skulle være lite snø, men ante ikke at det var så ille.

– Det var svært vanskelig å få festa snøpluggene vi hadde til teltet, og i sterk vind endte det med at hele teltet slet seg løs, forteller Bjørklund.

TURVANTE: Ekteparet Bjørklund/Mjanger drar ofte til Jotunheimen eller andre fjellområder for å gå på tur. Denne gangen ble de stoppa av uventa lite snø og varme temperaturer. Foto: privat

Is og barmark midt i Jotunheimen

Vert på DNT-hytta Gjendesheim, Marius Haugaløkken, bekrefter at det er svært lite snø etter årstiden. Gjendesheim ligger i samme område som Leirungsdalen, som igjen henger sammen med Valdresflye lenger sørvest.

Over hele området er det lite snø. Der det normalt er meterhøye brøytekanter når veien over Valdresflye åpner rundt 1. april, har allerede deler av asfalten kommet til syne. Ved Gjendesheim, som ligger på rundt 1000 meters høyde, er det ikke skiføre i det hele tatt.

– Det er skremmende lite snø. Akkurat rundt hytta her er det nå is eller barmark. Man må lenger opp i høyden for å finne skiføre, sier han.

SNØRIKT: Slik så det ut på Gjendesheim i fjor. I motsetning til i år, var det mye snø å boltre seg i for vinterglade mennesker. Foto: Marius Haugaløkken

Lite snø over hele Sør-Norge

Hydrolog i Norges Vassdrags og energidirektorat (NVE), Heidi Bakke Stranden, sier at det store bildet viser at det er mindre snø enn normalt i Sør-Norge.

– I mange fjellområde er det lite snø: i Buskerud, Oppland, Hedmark og særlig i Telemark og Agder, forteller hun.

VÅT SNØ: Mange steder, selv høyt til fjells, er situasjonen slik akkurat nå. Høye temperaturer gir våt snø og åpne bekker, myrer og elver. Bildet er tatt på Beitostølen i helga. Foto: Gjermund Erikstein-Midtbø / NRK

På Vestlandet er det godt over meteren med snø flere steder, men normalen er to meter.

– Indre Telemark utmerker seg spesielt med lite snø, og det samme med store deler av indre Vestlandet. På Vikafjellet er det rundt halvparten av det som er vanlig akkurat nå, sier hun.

Hun forteller at det på Sunnmøre og i Trøndelag er normal snømengde enkelte steder, mens det i Troms og Finnmark er mere snø enn vanlig.

Mild februar

Meteorolog Per Egil Haga sier at det er varme vinder fra vest som fører til det varme været i fjellet.

– Det er usedvanlig varmt til februar å være, og det er plussgrader opp til 12–1300 meter nå, sier han.

Haga sier at det varme været vil fortsette ytterligere et par dager, men at det kommer kaldere vær når det nærmer seg helg.

– Det ser gunstigere ut mot torsdag/fredag. Da blir det i det minste kaldere luft fra nord. Det er ikke mye nedbør som er meldt, men det lille som måtte komme vil komme som snø, sier han.