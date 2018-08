Bli med NRK til Galdhøpiggen!

Galdhøpiggen er som kjent Norges høyeste fjell, med sitt toppunkt på 2469 meter over havet. Det er imidlertid ikke en spesielt vanskelig eller lang tur, og tusenvis av fjellvandrere går hvert år over breen og videre opp steinura for å se den storslagne utsikten over mektige breer og fjellmassiver.

På ut.no står denne beskrivelsen av toppen: «Norges høyeste fjell ruver over tindene rundt, og gir en fantastisk utsikt over Jotunheimen. Galdhøpiggen (2469 moh.) er mer enn et fjell – det er også et symbol på forholdet mellom nordmannen og fjellet – hvem vet ikke hva 2469 står for?»

NRK, med en entusiastisk gjeng fra NRK sitt kontor på Lillehammer i spissen, skal gå turen førstkommende torsdag, altså 30.08., sammen med en rekke personer som vil gjøre oss klokere på det vi ser rundt oss. I tillegg er det et vell av vanlige turfolk, blant annet flere skoleklasser, som skal til topps denne dagen. Vi håper på mektige inntrykk av norsk natur, og gode møter med mennesker underveis.

Avmarsj og sendestart er klokka 09.30. Det blir gode muligheter for å kommunisere med oss underveis på turen, via et chatvindu under den direktesendte turen, eller på sosiale medier.

Direktesendingen kan du følge på nrk.no og på NRK2.

TOPPJOBB: Utsikt utover tåkehavet fra toppen av Galdhøpiggen. Bildet er tatt av Espen Eigil Barrat Due Solum, som hadde sommerjobb på Norges høyeste punkt i 2017. I august/september i år kan du bli med NRK til topps! Foto: Espen Eigil Barrat-Due Solum

Vil vise fram spektakulær utsikt

– Vi vil gjerne vise fram Jotunheimen i vakkert vær, slik at utsikten fra Galdhøpiggen kommer best mulig fram. Den er storslagen, og noe vi virkelig håper å få vist seerne, sier prosjektleder Ivar Arne Nordrum.

I fjor gikk den samme gjengen direkte fra Besseggen, i nydelig vær. Det ble en suksess, og derfor håper Nordrum at mange også vil følge direktesendingen til Norges tak.

Her kan du se sendingen fra Besseggen, som ble produsert i 2017:

– Det har vært mange minutt-for-minutt-produksjoner de seneste årene, og turen til Monsen senest nå i sommer. Besseggen var den første direktesendte fjellturen meg bekjent, og det gav folk muligheten til å være med på tur i sanntid, sier han.

Nordrum sier at NRK Hedmark og Oppland er tilgodesett med fantastisk fjellnatur, og mange har et ekstra spesielt forhold til Galdhøpiggen.

– Mange har vært der, enda flere ønsker å komme seg dit. Nå har man anledning til å følge turen fra en skjerm hvor som helst i verden, sier han.

BLI MED PÅ TUR: Dette er gjengen du får se i ruta på turen til Galdhøpiggen. I tillegg er det mange i sving både bak kameraer, skjermer og spaker - inne på desken og med på turen. Fra venstre: Ivar Arne Nordrum, Ragnhild Moen Holø, Even Lusæter og Terje Gording Hong. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Arkeologiske funn og framsynte fjellførere

Underveis til Galdhøpiggen skal vi snakke med flere personer som kan mye om både folk, historie, dyr og natur som er knyttet til dette området. Blant annet er det gjort flere arkeologiske funn på breene rundt Galdhøpiggen. Dette viser at folk har ferdes høyt til fjells også i forhistorisk tid, og at området har vært viktig for jakt og fangst.

Det har også vært et område som tidlig vakte interesse blant de første fotturistene på 1800-tallet. Den lokale fjellføreren Knud R. Vole fra var framsynt og bygde ei hytte som turistene kunne overnatte i. Denne hytta var opphavet til dagens Juvasshytta, og gjorde turen til toppen av «Piggen» vesentlig mer overkommelig. Før hytta sto klar, var det ikke uvanlig å bruke rundt 14 timer til toppen.

Sønnen Knut K. Vole, tok det hele enda et skritt lenger, og bygde bilvei opp til Juvasshytta. Veien sto ferdig i 1936, og er den dag i dag Nord-Europas høyeste beliggende turistvei.

UTVIDES: Juvasshytta utvides i disse dager atter en gang, for å møte turiststrømmen som stadig øker. Foto: Even Lusæter / NRK

Slik blir turen:

NRKs tur starter nettopp på Juvasshytta, som i dag er en av Norges høyeste beliggende turisthytter, på 1841 moh. Dette er det vanligste utgangspunktet dersom man vil bestige Galdhøpiggen til fots. Herfra må man forsere 600 høydemeter og en bre før man står på toppen av Norges høyeste fjell.

KART: Her er ruta vi skal gå for å komme oss til toppen av Norge. På veien krysser vi Styggebrean, her skal vi gå i tau. Derfra er det ca. en time med bratt steinur til toppen.

Turen blir omtrent slik: Vi starter på Juvasshytta klokka ti. Deretter går turen på sti gjennom ur og stein, i slakt lende mot kanten av breen. Vanlige turgrupper bruker 1-1,5 timer hit. Allerede her har vi krysset den magiske 2000-metersgrensen! Når vi står ved kanten av Styggebreen, må vi knytte oss inn i tau før vi går videre. Denne breen er stort sett dekket av snø, men i år meldes det om at det er noe is som har smeltet fram. Derfor kan det være nødvendig med brodder eller stegjern når vi skal krysse isen.

Når breen er vel tilbakelagt, begynner den bratteste delen av turen. Nå skal vi opp en steinrygg, som vi følger stort sett helt til topps. Vel oppe åpner det seg en strålende utsikt (forhåpentligvis – dersom været er med oss!) og vi ser hytta på toppen og sikteskiva. Vi ser utallige topper og breer i Jotunheimen under oss.

Velkommen til Norges tak!