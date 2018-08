Enorm turistpågang: bygger ut Juvasshytta med 800 kvadratmeter

Den kjente hytta ved foten av Norges høyeste fjell, er betegnet som Nord-Europas høyest beliggende turisthytte. Juvasshytta betjener hvert eneste år tusenvis av turister som vil gå på Galdhøpiggen. Pågangen av turister er så stor at hytta nå blir utvidet med 800 kvadratmeter og nytt toalettanlegg.

– Det står kø fra langt ute på parkeringsplassen hver morgen, alle kommer for å gå på Galdhøpiggen. Derfor er det stort behov for flere toaletter, og vi har også bygget nytt renseanlegg, sier Per Vole ved Juvasshytta.

Steinbu med fire brisker

Sist den tradisjonsrike hytta ble bygget på, var i 2014. Men hytta har lange tradisjoner, helt fra 1884, da den kjente den kjente fjellføreren Knud O. Vole bygde den første hytta på stedet. Den var da tenkt som et overnattingssted for gjestene hans, på veien fra bygda og opp på Galdhøpiggen. Før dette måtte turistene gå helt fra nede i dalen når de ville på toppen, en svært krevende dagsmarsj, som ofte startet klokken 04 om morgenen.

FØRSTE HYTTA: Juvasshytta avbildet en gang i 1880-åra. Galdhøpiggen i bakgrunnen. Legg merke til breutstyret til personenen på bildet. Foto: Norsk Folkemuseum

– Det var ei lita mura bu med fire brisker på, forteller barnebarnet, Knut Vole, i et radiointervju i NRK i 1950.

Trafikken til Juvasshytta økte, og hytta ble på nytt utvida i 1888, ifølge en artikkel i Norsk Biografisk Leksikon. Da bygde Knud Vole nok en steinbu, og denne hadde to rom. Fra da av kunne turisthytta også tilby varm mat til sine gjester. Men det fungerte dårlig å lage mat i steinhytta, det ble for mye fuktighet. Derfor bygde man et nytt bygg i tømmer, som senere ble påbygd med en etasje.

«Det er intet byggværk i landet, der i den grad vækker min beundring, som Gjuvasshytten, og jeg vil se den, der gjør Knud Vole det stykke efter med de små midler, han har havt,» skrev en beundrende fjellvandrer i hytteboka.

Sønnen Knut K. Vole, tok det hele enda et skritt lenger, og bygde bilvei opp til Juvasshytta. Veien sto ferdig i 1936, og er den dag i dag Nord-Europas høyeste beliggende turistvei.

TOG TIL TOPPS: Det er også populært å bestige Galdhøpiggen med ski på beina. Her fra 17. mai i år. Foto: Juvasshytta

Ekstremsommeren 2018

Og pågangen bare fortsetter for Juvasshytta, som atter en gang utvider kapasiteten for å møte turistpågangen. Denne sommeren har det vært helt fullt belegg på alle sengene i åtte uker, og ofte «kaostilstander» i resepsjonen, ifølge vert Silje Ste Vole, som driver stedet sammen med broren Per Arne.

Hun betegner sommeren 2018 som ekstrem, både med tanke på varme og antall turister.

– Jeg har aldri sett så mye folk her noen gang. Det fine været må nok være årsaken til det, men også trenden det nå er med å gå i fjellet, sier hun.

Hun sier at nittifem prosent av alle som besøker stedet er nordmenn.