Alvdals-nabo risikerer forvaring

Mannen er dømt tre ganger for overgrep. I I Alvdal-saken å ha latt andre misbruke to av sine barn. I 2015 ble han dømt for overgrep mot en sønn og en datter.

I Alvdal-saken ble han dømt til sju års fengsel for å ha gitt tillatelse til at et samboerpar kunne misbruke hans to barn. Han var nabo til paret.

I 2015 ble han dømt til fire års fengsel for seksuelle overgrep mot en datter og en sønn.

Denne gangen er han dømt for overgrep mot ytterligere en sønn fra 2002 til 2005. Det vil si at overgrepene skjedde samtidig som overgrepene i Alvdal-saken.

Fikk forvaring

I tingretten ble han dømt til forvaring i åtte år og åtte måneder. Tingretten valgte å tro på sønnen som beskrev detaljert de grove overgrepene som skal ha pågått fra september 2002 til februar 2005. Sønnen var da sju år.

Aktor Iris Storås ba om 15 års forvaring, og varsler at hun vil ligge her også i ankesaken.

– Retten tok utgangspunkt at det var riktig å gi han en forvaringsstraff på 14 år, men så gis det fradrag for at han allerede har sonet en del av straffen. Det er ikke så langt fra vårt utgangspunkt, og vi mener det er en riktig straff, sier Storås.

Hun sier at han også er domfelt to ganger tidligere, taler for forvaringsstraff.

Rettens beskrivelse var svært klar:

« ... så fremstår disse handlingene, som har skjedd over lang tid og ved et utall av anledninger i guttens hjem, hvor han ellers skulle føle seg trygg og ivaretatt av tiltalte som far, som svært grove, kyniske og groteske med det formål å utnytte et lite barn for å få tilfredsstilte sine egne seksuelle behov. »

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra mannens forsvarer Frode Wisth, men mannen har hele tiden nektet straffskyld , og hevder sønnen lyver om overgrepene.

– Forberedt på tøffe spørsmål

Sønnens bistandsadvokat Aina Helene Tvengsberg sier at han er klar for en ny kamp om troverdighet, blant annet hvorfor det gikk mange år før han gikk til anmeldelse.

– Det er slik at mange av dem som anmelder overgrep fra sine nærmeste venter mange år før de gjør det. Det ligger i sakens natur. Når det gjelder troverdighet så har min klient møtt på disse spørsmålene tidligere, og vi er forberedt på at vi tar de nødvendige pauser det er behov for å kunne svare på forsvarers spørsmål.

Hun sier at det er svært viktig for sønnen at det blir en forvaringsdom:

– Han så på det som en stor seier at det ble en forvaringsdom i tingretten. Bakgrunnen for det er at den tiltalte må gjennom en sakkyndig vurdering og en ny rettsrunde før han eventuelt slippes fri sier Tvengsberg.