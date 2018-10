I vår startet palestineren som lærling hos byggefirmaet Multi Bygg i Brumunddal etter flere år med jobbsøkning.

– Jeg kom til Norge for 11 år siden og har fått hjelp fra NAV siden. Jeg fikk ikke jobb selv om jeg har sendt mange søknader, forteller Mead Mustafa.

I 2016 var kommunen der Mustafa bor blant de første i landet som innførte aktivitetsplikt for alle under 30 år. Da måtte han plutselig møte opp på aktivitetssenteret i byen og utføre oppgaver han fikk utdelt. Etter et praksisopphold, fikk han læringskontrakt og mulighet for jobb.

– Uten aktivitetsplikt hadde jeg fortsatt gått på NAV. Kanskje vært på arbeidssentralen. Jeg tror jeg hadde vært mest hjemme, forteller han.

Ga positive resultater

NAV i Ringsaker kommune hadde økende sosialhjelpsutgifter frem til 2015. Da startet kommunen en arbeidssentral for ungdom som koordinerer og tilbyr arbeidstrening. Resultatene har vært gode. I fjor gikk tre av fire deltakere ut i jobb eller utdanning.

FORNØYD: Ringsakers NAV-sjef Roy Carsens mener kommunens aktivitetsplikt har vært en suksess. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det har gått bedre enn vi kunne forvente. 75 prosent blir uavhengig av økonomisk sosialhjelp etter å ha deltatt, sier NAV-sjef Roy Carstens.

I fjor ble aktivitetsplikten innført over hele landet. En undersøkelse NAV har utført blant sine egne kontorer, viser at kommune-Norge er positive til aktivitetsplikten – og mener det har fått flere i arbeid.

– Vi ser at sosialutgiftene begynner å gå ned nå, sier Carstens.

Utbetalingene til de under 30 år er redusert med en million kroner i Ringsaker kommune siden i fjor.

Utbetalingene øker totalt

Til tross for at stadig færre unge får sosialhjelp, viser tall fra Statistisk sentralbyrå at de totale utbetalingene fra NAV øker. I fjor utbetalte norske kommuner 6,6 milliarder kroner i økonomisk sosialhjelp.

Arbeids- og sosialministeren mener aktivitetsplikten for unge bør utvides.

– Vi ser at aktivitetsplikten for unge under 30 år har stor og god effekt. Vi mener at kommunene nå bør utvide det til også å gjelde eldre aldersgrupper også, sier Anniken Hauglie (H).

Har store ambisjoner

På byggeplassen i Brumunddal går arbeidet mot slutten. Leilighetskomplekset Mead Mustafa har jobbet på det siste halvåret er snart ferdig. 23-åringen har store ambisjoner videre.

– Jeg vil bli ingeniør og gå på høyskole, forteller han.

Lærlingen takker NAV for at han nå har noe å gå til. Mens fremtidsplanene tidligere dreide seg om jobb, er det nå andre ting som står i fokus.

– Jeg vil finne en kone og stifte familie. Det er nok for meg, ler han.