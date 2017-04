– Lærer språk og bygger tillit

Soraya Afzali fra Afghanistan (56) slet med det norske språket. Gjennom AKS-prosjektet til NAV i Lillehammer møtte hun Ingunn Børke (89). Hun trengte mye hjelp og omsorg. Nå har de funnet hverandre. Soraya lærer språk, Ingunn får hjelp og omsorg.

– Et godt initiativ. Dette oppfordrer vi alle innvandrere med språkutfordringer til å gjøre, sier Yahya Najafizada i Afghansk diasporasamfunn.

Foto: Privat

Han er med i et nettverk av afghanere med høyere utdanning og arbeidserfaring fra både Afghanistan og Norge. De jobber for å hjelpe afghanere med integrering.

– Bygge tillit

– Dette bygger tillit mellom etniske nordmenn og innvandrere, og det bedrer integreringen, sier han.

AKS er et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Frelsesarmeen, NAV og Miljøbehandlingsteamet i Lillehammer kommune I prosjektet gjøres innvandrerkvinner og eldre som har demens til ressurser for hverandre.

– De unge lærer språket, men mange eldre kvinner faller utenfor, sier Yahya. Gjennom dette prosjektet lærer de språket, og de engasjerer seg i samfunnet.

Overveldende FB-mottakelse

NRKs historie om de to kvinnene har fått en overveldende og varm mottakelse på Facebook.

Saken har nådd nesten 600.000 lesere. Søndag kveld er den delt nesten 900 ganger, den har fått nesten 4000 likes og 130 kommentarer.

– Jeg er rørt. Det som gleder meg aller mest er kommentarene fra folk over hele landet, sier prosjektleder Hilde Langseth.

–. Det er så flott på Soraya og Ingunn sine vegne, de som er med i reportasjen, at de ser at den måten å være til nytte og glede for hverandre er en tanke som folk omfavner. Så er jeg veldig glad på våre nye landsmenns vegne. Når de får lese alle kommentarene fra de etnisk norske, så tror jeg det gjør inntrykk.