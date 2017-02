Reisedøgnene er mange for 17-åringen. I går kom han hjem fra X Games i Aspen. Med seg i bagasjen hadde han et slopestylegull og et Big Air-sølv.

– Jeg er bare meg selv og tenker ikke noe over at det har gått så bra. Jeg kommer ikke til å bli en som skryter.

Kleveland er nå blant verdens beste snøbrettkjørere. I slopestylekonkurransen i X Games slo han etablerte stjerner som canadiske Mark McMorris og Ståle Sandbech. Selv tror ikke 17-åringen alder er avgjørende.

– Jeg føler jeg har kjørt snowboard i så mange år at alder ikke har noe å si.

Borte bra, hjemme best

Til tross for at han har prestert godt på bortebane, er det hjemme han trives best.

– Å komme tilbake og koble litt av er godt, ikke tenke på noe.

Kjøring i bakken med venner og avslapping er noe Dombås-gutten setter høyt. Likevel reiser han allerede i morgen videre til Østerrike.