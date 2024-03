– Synd at man ikke har med isfiskeutstyr, sier hundekjører Tom-Frode Johansen med et glimt i øyet på vei ut fra sjekkpunkt Levajok i den lengste utgaven av Finnmarksløpet.

Lederen i 1200 km-klassen byttet fottøy på sjekkpunktet.

– På med gummistøvlene, sier Johansen, som hadde blitt veldig våt på beina på den siste etappen i Finnmarksløpet.

Hundekjører Tom-Frode Johansen byttet fottøy på sjekkpunktet i Levajok. På elveisen var det mye vann og is på søndagsmorgen. Foto: Øyvind Nordahl Næss / NRK

De første dagene av Finnmarksløpet har ikke vært preget av vintertemperaturer.

Plussgrader betyr at det er veldig vått i sporet. Det er heller ikke en temperatur som hundene trives best i. De vil gjerne ha lave temperaturer.

– Utfordringen er å få i hundene nok mat, sier den svenske storfavoritten Petter Karlsson som har tatt lengre pauser i sporet, sånn at hundene får i seg nok mat i varmen.

– Det er mer slitsomt for dem, og dermed må man være mer forsiktig.

– Likt for alle

Troms-kjøreren Tom-Frode Johansen forteller at det var veldig bra spor store deler av den 100 kilometer lange etappen mellom Jergul og Levajok, men på morgenen ble det plutselig mye mer utfordrende spor for han og trekkhundene.

– Det var helt suverent fram til klokken 04.00, men etter det var det ikke lenger det. Det var vått. Det kan jeg love deg, men det er likt for alle, sier hundekjørerveteranen fra Furuflaten i Troms.

Varmegradene fører til at det er mye vann på sporet og det er veldig glatt på enkelte strekk på elveisen. I tillegg går hundene igjennom snøen når de havner utenfor snøskutersporet.

– Hundene plumper igjennom snøen. Så man må ta det med ro og kjøre pent og pyntelig.

Tom-Frode Johansen og Petter Karlsson på vei inn til sjekkpunktet i Levajok søndag morgen. Foto: Jan Helmer Olsen / NRK

Fryser ikke på før tirsdag

Hundekjørerne og hundene får ikke stabile minusgrader før på tirsdag.

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Eirin Ristesund, forteller at det ikke fryser på før på tirsdag i Finnmark.

Fram til da må hundekjørerne forvente jojo-temperaturer med varmegrader på dagen og noen minusgrader på kvelden.

– Det betyr at det blir søledammer med is på og skareføre, sier Ristesund.

Det er veldig vått i sporet i Finnmarksløpet. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Selv har ikke den vakthavende meteorologen ved Meteorologisk institutt opplevd en så lang periode med plussgrader som det har vært i starten av mars.

– Det er ikke uvanlig med plussgrader på denne tiden, men jeg kan ikke huske på de syv årene jeg har jobbet ved Meteorologisk institutt at det har vært en sånn vedvarende mildværsperiode i Finnmark i mars, sier Eirin Ristesund, som legger til at det var en dårlig timing for Finnmarksløpet.

– Men snøen kommer nok, sier Ristesund om vintermånedene mars og april i Finnmark.

Svenske Petter Karlsson har måtte endret taktikken på grunn av det varme været i Finnmark for tiden. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Må holde de farten nede

Fjorårets vinner av 1200 km-klassen, Petter Karlsson, forteller at det er viktig å holde farten nede når det er raske spor og når det er varmt.

– Man må holde farten nede. Jeg har mer hvile enn planlagt, sier Karlsson om justeringene han må ha gjort på forhåndstaktikken på grunn av plussgradene på dagtid under Finnmarksløpets første dager.

På grunn av is og harde spor så kan muskulaturen bli skadet eller øm.

– De er litt til høyre og venstre i løypa på grunn av at det er isete i sporet, sier den svenske langdistanse hundekjøreren.

Karlsson røper at han ikke kommer til å ta langhvilen på 20 timer før han kommer til Neiden. Det betyr at han ikke hviler lenge i Tana, som er neste stopp for hundekjørerne på den lengste utgaven av Finnmarksløpet.

Svensk-norsk duell

Etter 391 kilometer av det 1200 kilometer lange hundeløpet, så er det Tom-Frode Johansen som leder løpet foran svenske Petter Karlsson.

Fjorårets vinner sier at han alltid setter pris på å se et flott hundespann, men at det ikke er like gledelig å se at konkurrenten fra Norge har et godt spann.

– Han har et bra spann. Det blir en hard konkurranse, sier svensken.

På sjekkpunktet ligger nå Johan Väisänen, Roger Dahl, Stein Håvard Fjestad, Birgitte Næss, Hanna Lyrek, Niklas Rogne, Sean Næss og Roger Fossøy på de neste plassene i den lengste utgaven av Finnmarksløpet.