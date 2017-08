I Øst-Finnmark tingrett ble den nå 60 år gamle ektemannen til Songngam dømt til lovens strengeste straff: 21 års fengsel.

Forsvarer Stein Rønning hadde lagt ned påstand om full frifinnelse for drapet. Tiltalte hadde nemlig forklart at han ikke skulle drepe kona og stesønnen, men hentet hagla bare for å skremme dem.

– Det var en forklaring han fastholdt hele tida, men som vel ikke var særlig troverdig, sa bistandsadvokaten til de etterlatte, Edel Hennie Olsen, til NRK da saken var avsluttet.

Tiltalte hadde aldri noen forklaring på hvorfor han ladet hagle med fem skudd hvis han bare skulle skremme med den.

Aktor Torstein Lindquister og forsvarer Stein Rønning møtes igjen i lagmannsretten i Tromsø denne uka. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Skulle skilles

Pimsiri Songngam giftet seg i 2013 med en norsk gruvearbeider som etter hvert ble arbeidsledig. Han hadde 2 millioner i spillegjeld og et økende alkoholproblem. Konflikten mellom ektefellene var i ferd med å spisse seg til. I uka før hun ble drept var Pimsiri i kontakt med politiet to ganger.

I ettertid har politiet blitt gransket av Spesialenheten, som ikke fant noe straffbart ved håndteringen av saken. Krisesentersekretariatet har derimot vært kritisk til at politiet ikke fulgte de vanlige rutinene for å avdekke om kvinnen var i fare.

Pimsiri selv mente at ektemannen bare drakk og sov, og at hun ville klare seg greit hjemme fram til mandag. Da skulle hun og sønnen flytte til krisesenteret. Men klokka 4 den morgenen ble de skutt og drept.

– Gjennomtenkt

I tingretten forklarte tiltalte nokså sammenhengende og detaljert om opptakten til drapene, men påberopte seg total hukommelsessvikt for selve drapshandlingen.

Statsadvokat Torstein Lindquister sier til NRK at ingen vesentlige forhold ved saken er endret siden den gikk i tingretten, og at vurderingen han ga den gang står seg i dag.

– Han hentet hagla, tenkte seg godt om og gikk inn til dem. Han handlet ikke i affekt, sa Lindquister etter prosedyren.

To nye vitner

Forsvarer Stein Rønning bekrefter overfor NRK at han nok en gang vil be om frifinnelse, men ønsker ikke å begrunne det nærmere før rettssaken. Rønning vil også føre to nye vitner.

– Det er så massivt med feil i tingrettens vurdering at vi har tro på at domfellelsen vil bli endret, sier Rønning.

I tingretten ble 60-åringen også dømt til å betale erstatning og oppreisning til de etterlatte med til sammen 720.000 kroner. Den delen av saken er ikke anket.

Den nærmeste familien og folk fra Thailands ambassade fulgte saken i tingretten, men i lagmannsretten er de kun representert ved bistandsadvokaten.