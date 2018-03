Vant mot treningssenter i lagmannsretten – ble ufør etter spinningulykke

– Jeg har nesten ikke ord, dette betyr så enormt mye. Det er en stor seier. Ikke bare for meg, men for alle medlemmene på Spenst, sier Liss-Merethe Hermansen, etter at det mandag ettermiddag ble klart at hun vant ankesaken etter en treningsulykke på Spenst i Alta.

Det er fire år siden Liss-Merethe Hermansen ble alvorlig skadet på treningssenteret. Hun har i flere år forsøkt å få Spenst til å ta på seg ansvaret for det som skjedde, uten hell.

Advokat Einar I Lohne mener dommen de først fikk i Alta tingrett var både mangelfull og svak. Han forteller at de denne gangen fikk det akkurat slik de ønsket og er godt fornøyde med det.

– Når det skjer en ulykke som følge av en feil på utstyret på et treningssenter, så må treningssenteret ta ansvar for det. Ikke den personen som tilfeldigvis er til stede på treningssenteret når utstyret svikter, sier Hermansens advokat Einar I. Lohne.

Det er dette synet Hermansen nå har fått gjennomslag for i lagmannsretten.

Det var en bolt i sykkelsetet som knakk og som forårsaka ulykka på treningssenteret. Foto: Privat

Spinningsykkelen falt sammen

Årsaken til ulykken var en teknisk feil på utstyret. Under en spinningtime på treningssenteret i 2014 knakk en bolt i setet på sykkelen da Liss-Merethe Hermansen satte seg på.

Hermansen fikk ødelagt to nakkevirvler i ulykka og den høyre armen hennes har nedsatt funksjon som følge av en ødelagt nerve.

Hun fikk omfattende skader, er nå delvis ute av jobb og har søkt om femti prosent uføretrygd.

– Dommen kan skape presedens

I tingretten ble det slått fast at Hermansen ikke hadde krav på erstatning fra Spenst Alta, noe som ble begrunnet med at det ikke forelå grunnlag for ansvar hos treningssenteret. Lagmannsretten kom frem til det motsatte.

– Det er Spenst Alta som er ansvarlig hvis treningsapparatene knekker sammen mens noen trener. Kundene er vernet, og det er treningssenteret som er ansvarlig, sier advokat Lohne.

Han forteller at det er helt nytt i norsk rettspraksis at folk som blir skadet på et treningssenter har krav på et slikt vern.

– Dette er en stor dag for oss, sier Lohne.

Nå gjenstår det å se om partene må i retten igjen, eller om de klarer å bli enige med om en erstatningssum.

– Jeg håper vi klarer å komme til enighet, sier advokat Lohne.

Daglig leder på Spenst Alta, Lene Johansen, skriver i en tekstmelding til NRK at hun ikke har fått dommen til gjennomlesning, og derfor ikke ønsker å kommentere saken enda.

Advokaten til Spenst Alta og SpareBank 1 Forsikring har tidligere uttalt til NRK at ulykken på treningssenteret var en beklagelig hendelse, men at det var en hendelse ingen kan bebreides for.