Delvis ufør etter uhell på treningssenter – men tapte søksmål

Årsaken til ulykka var en teknisk feil på utstyret. Under en spinningtime på treningssenteret i 2014 knakk en bolt i setet på sykkelen da Liss-Merethe Hermansen satte seg på. Hun fikk omfattende skader, er nå delvis ute av jobb og har søkt om femti prosent uføretrygd.

Alta tingrett mener at Hermansen ikke har krav på erstatning fra Spenst Alta.

– Vi er skuffa over dommen, sier hennes advokat Einar I. Lohne og legger til at dommen mest sannsynlig vil bli anka.

Omfattende skader

I flere år har Liss-Merethe Hermansen forsøkt å få treningssenteret til å ta på seg ansvaret for det som skjedde, uten at noe har ført frem.

Det var en bolt i sykkelsetet som knakk og som forårsaka ulykka på treningssenteret. Foto: Privat

Hermansen fikk ødelagt to nakkevirvler i ulykka og den høyre armen hennes har nedsatt funksjon som følge av en ødelagt nerve.

– Ikke ansvarsgrunnlag

Alta tingrett mener at Hermansen ikke har krav på erstatning etter ulykka og begrunner dommen med at det ikke foreligger noe grunnlag for ansvar.

– Og grunnlag for ansvar er jo et av vilkårene for å få erstatning, sier Hermansens advokat, Einar I. Lohne.

Lohne mener at ansvarsforholdene i slik saker er uholdbare, og han sier at saken etter all sannsynlighet blir anka til lagmannsretten.