Ubrukt flystripe kan redde liv

Tidligere Kautokeino-ordfører, Klemet Erland Hætta, fikk hjerneslag i 2004. Han fikk da føle tett på kroppen hvordan det er å bli akutt syk med et sykehus minst fire timer unna.

– Da opplevde jeg at det er ganske langt til sykehuset, og at ting tar tid når man skal komme seg dit. I sånne tilfeller er det viktig at man får hjelp fort, sier Hætta.

Han legger til at han var veldig heldig, ettersom alt gikk bra.

Klemet Erland Hætta har selv opplevd tett på kroppen hvordan det er å bli akutt syk i Kautokeino. Han fikk i 2004 hjerneslag og måtte da fraktes de 271 km fra Kautokeino til Hammerfest med ambulanse. Foto: Kai Erik Bull / NRK

– Mer stabilt

Hætta er en av de som ønsker at det skal etableres en småflyplass som er egnet å ta imot ambulansefly i Kautokeino. Nord for tettstedet ligger flystripa allerede klar. Der ligger det nemlig en tidligere militærflyplass, som ikke har blitt brukt på mange år.

Flere mener at denne stripa kan bidra til å redde liv.

– Å få på plass en flyplass som kan ta imot ambulansefly vil være raskere, mer stabilt, og for den enkelte pasient er det til syvende og sist potensielt livreddende, sier fastlege i Kautokeino, Marit Karlsen.

Marit Karlsen er fastlege i Kautokeino. Karlsen har flere ganger opplevd at helikopter som hun har rekvirert ikke kan lande i bygda på grunn av været. Ambulansefly er ifølge henne et mye sikrere transportmiddel. Foto: André Bendixen / NRK

Hun påpeker at de i dag rekvirerer ambulansehelikoptre ved behov, men på grunn av fare for ising og dårlig sikt må helikoptrene ofte snu før de kommer fram til Kautokeino. Derfor krever også helsepersonell at det etableres en flyplass.

– Ser man gjennom et helt år, så rekvirerer vi jevnlig helikopter. I de samme situasjonene vil ambulansefly være aktuelt, og bedre, sier Karlsen.

Flyplassen ble anlagt som en nødstripe i 1942 av det tyske Luftwaffe, under andre verdenskrig, og ble bygd ut til en feltflyplass i 1943. Den gamle flystripa kan bli livreddende for innbyggerne i Norges største kommune. Foto: Johan Vasara / Kautokeino kommune

Lønner seg ikke

Avinor har ikke støttet ønsket om å etablere en småflyplass i Kautokeino i Nasjonal transportplan (NTP). Det ble vurdert en ny lufthavn i Kautokeino i transportplanen som er gjeldende fra 2014-2023.

Der antar de at antallet passasjerer til og fra Kautokeino vil være rundt 13.000 i 2025, men tiltaket ble funnet samfunnsøkonomisk ulønnsomt. FOT-rutene vil kreve et tilskudd på mellom ni og ti millioner per år.

Minutter

Kautokeino-ordfører Johan Vasara (Ap) mener at både fylkestinget og Stortinget må komme på banen, for beredskapen i Norges største kommune må nå prioriteres.

Ordfører Johan Vasara (Ap) mener at både Finnmark fylkesting og Stortinget nå må komme på banen. Vasara mener situasjon er uholdbar i Kautokeino om man skulle bli akutt syk. Foto: André Bendixen / NRK

– Det tar 25 minutter å fly, men det tar fem-seks timer å kjøre til Tromsø og fire timer til Hammerfest med blålys. Det er minutter som teller, og da har vi ikke råd til å kaste bort tid på reisevei, sier Vasare.

– Det skal ikke handle om flaks. Det skal handle om folks trygghet. Det skal handle om at folk skal få den hjelpen de har behov for når de trenger hjelp, legger Klemet Erland Hætta til avslutningsvis.