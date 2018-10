Truet samboeren med «pedofilimafia» og forgrep seg på bestevennens barn

Det kom fram i Øst-Finnmark tingrett fredag, etter sluttprosedyren fra statsadvokat Torstein Hevnskjel.

Aktor sa i sin prosedyre at det er klare bevis for gjentatte overgrep over minst et halvt år.

– Det har vært gjentatte overgrep. Ikke bare derfor, men også på grunn av alder, og fordi det har skjedd på krenkende vis og med flere til stede, anses voldtekten som grov, sa han.

Mannen skal ifølge aktor i utgangspunktet ha åtte års fengsel, men får en rabatt for delvis tilståelse.

Advokat Vidar Zahl Arntzen, som forsvarer mannen, beskriver aktors forslag til straff som skivebom. Han trekker fram flere tidligere saker som han mener tilsier en straff ned mot halvparten av aktors forslag. Han ber om at klienten anses på mildeste måte.

Statsadvokat Torstein Hevnskjel (t.v.) har førtsaken for påtalemyndigheten. Her med den tiltalte mannens forsvarer Vidar Zahl Arntzen. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Mannens daværende samboer er også tiltalt i saken. Hun har medvirket til voldtekt og selv utført seksuelle handlinger, ifølge aktor. Han legger ned påstand om tre års fengsel for kvinnens del, der ett år blir gjort betinget.

Hevnskjel sier hun er strafferettslig tilregnelig, selv om hun er lettere psykisk utviklingshemmet.

Isolert sett mener statsadvokaten at handlingene tilsier seks års fengsel, men som følge av sin diagnose har hun fått straffen kraftig redusert.

Kvinnens forsvarer, Gisken Elisabeth Brungot krever full frifinnelse på bakgrunn av at kvinnen har blitt manipulert av sin daværende samboer til å medvirke til overgrepene.

Overgrepene ble avdekket gjennom den såkalte Operasjon Mørketid – en organisert storaksjon mot flere personer i Finnmark, hvor politiet tok beslag i store mengder bilder og video som viser overgrep mot og seksualiserte framstillinger av barn.

Rettssaken startet mandag denne uken, og de to har sittet i varetekt siden aksjonen i mars.

Lurt av samboeren

I rettssaken kom det fram at mannen har fått diagnosen pedofil, og det er han som står som hovedtiltalt. Han har erkjent straffskyld for ett overgrep, selv om siktelsen gjelder flere tilfeller.

Hans ekssamboer har fått diagnosen lettere psykisk utviklingshemmet. Hun har ikke erkjent straffskyld, fordi hun mente samboeren presset henne til å medvirke til overgrepene.

Hun vitnet ikke selv i retten, men politiavhør ble avspilt som bevis. Her framstod hun som manipulert av sin daværende samboer, som hadde fortalt henne historier om en «pedofilimafia» som hadde truet dem til å produsere sexvideoer – først med bare samboerparet selv foran kamera, og senere også med barnet til mannens beste venn.

For å understreke alvoret hadde samboeren fabrikkert trusselbrev og fortalt henne om væpnede vakter og om en avhopper fra den samme mafiaen som ble drept.

Til sammen 112.368 gigabyte med grovt seksualisert materiale beslaglagt i Operasjon Mørketid. Foto: Finnmark politidistrikt

Ifølge rettspsykiatrisk sakkyndig, professor Knut Waterloo, er det ikke tvil om at kvinnen hadde latt seg lure av samboeren til å tro at de var i fare.

Waterloo mener det var vanskelig for henne å motstå presset fra samboeren, selv hun skjønte hva hun var med på og at det var galt.

I sin sluttprosedyre beskrev aktor Hevnskjel rammen rundt overgrepene som snedig og velregissert.

– Tiltalte har kynisk og utspekulert over tid skaffet seg selv seksuell tilfredsstillelse ved misbruk av barnet, sa han.

Anmeldt ekssamboeren

Ifølge kvinnen begynte samboeren å fortelle disse historiene omtrent tre år før tre videoer av overgrep mot barnet ble funnet på mannens PC.

I avhørene var kvinnen usikker på det nøyaktige tidsrommet og antallet overgrep, men hun var klar på at det hadde skjedd flere ganger over flere måneder. Hun gjentok i ulike politiavhør at det også har skjedd en type overgrep som mannen bestemt nektet for i retten.

I september anmeldte kvinnen sin ekssamboer, på bakgrunn av at han har misbrukt et tillitsforhold for å skaffe seg seksuell omgang, og at de har hatt sex uten at det har vært frivillig fra hennes side. Dette er brudd på straffelovens paragraf 193 og 200.

Endret atferd

Det fornærmede barnets mor forklarte seg også i retten torsdag. Her kom det fram at hun hadde reagert på atferden til mannen som nå er tiltalt.

Barnets mor er en av dem som har forklart seg for retten. Pressen får ikke gjengi bosted, alder, arbeidssted eller andre forhold som kan bidra til å identifisere noen av de involverte – først og fremst for å skjerme det fornærmede barnet. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Barnet hadde fortalt moren at han hadde kledd av seg og hoppet opp i badekaret sammen med barnet. Da forklarte moren at det er greit å bade med andre barn som er like gamle, men ikke med en voksen onkel. Dette hadde skjedd under et overnattingsbesøk omtrent et år før overgrepene ble avslørt.

Aktor Hevnskjel mener det ikke finnes tilsvarende saker som denne.

– Det finnes ikke maken. Tillitsbruddet er svært graverende: Hans beste venn lar barnet få overnatte i den tro at alt er greit. Han har vunnet tilliten til barnet, som kaller ham onkel, sa han i sin prosedyre.

Moren fortalte i retten at hun ikke visste at barnet var på overnattingsbesøk hos andre, da hun og barnets far hadde gått fra hverandre og hadde delt omsorg. Hun ga klart uttrykk for at hun ikke hadde tillit til dem som nå er tiltalt og ikke ville ha sagt ja til overnattingsbesøk.

Siden hun ikke visste om besøkene kunne hun heller ikke si noe om hvordan barnet reagerte på dem, men hun hadde merket seg endret atferd og en veldig tverr holdning når barnet kom tilbake til henne på mandagene.

Moderat fare for nye overgrep

Moren kunne også gjengi en veldig konkret historie om overgrep som den tiltalte mannen hadde begått. Den samme type overgrep på også vist på en av de gjenopprettede videoene i retten torsdag.

I denne videoen kommer barnet med en kommentar som klart viser at det vet hva som snart skal skje, og aktor bruker dette som bevis på at barnet er utsatt for gjentatte overgrep av samme type.

Mannen hadde også vist barnet en tegnefilm med Frost-figurer i full seksuell aktivitet.

– Det er helt bevisst for å få fornærmede til å vurdere den seksuelle omgangen som noe helt greit når det skjer på en barnefilm. Barnet får en oppfatning om at det er akseptabel atferd, sa Hevnskjel i sin prosedyre.

Rettspsykiatrisk sakkyndig, professor i psykiatri Knut Waterloo ved UiT og UNN. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ifølge psykiatriprofessor Waterloo er det nå moderat fare for nye overgrep. Han fortalte i retten at mannen er åpen om sin tiltrekning til små barn og at han er motivert for behandling, men samtidig har han hatt en tendens til å skylde på andre omstendigheter som årsak til det han gjorde.

Psykiateren var litt i tvil om selvinnsikten var helt på plass, og påpekte dessuten at pedofili ikke er noe man kan kurere.

Oppreisningskrav på 300.000 kroner

Overgrepet rammes av voldtektsbestemmelsen i straffeloven, men innebærer ikke samleie. En legeundersøkelse av barnet har ikke påvist noen synlige skader i underlivet.

Bistandsadvokaten til barnet, Helen Annie Jenssen, krevde i rettens siste dag inntil 300.000 kroner i erstatning. Hun la vekt på at barnet var «psykologisk invadert», og viste til at barnet i videoen var klar over hva som ville skje og fulgte ordre. Det var ikke nødvendig med tvang.

– Barnet er invadert og utslettet, og er i deres hule hånd, sa Jenssen, og viste til at skadevirkningene av overgrep er godt dokumentert.

Retten har nedlagt delvis referatforbud fra saken, først og fremst for å skjerme det fornærmede barnet. Pressen får ikke gjengi bosted, alder, arbeidssted eller andre forhold som kan bidra til å identifisere noen av dem saken gjelder.