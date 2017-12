– Vi må få Frode Berg hjem. Det er viktig å vise familien hans at vi er et lokalsamfunn som stiller opp for Frode. Ingen i støttegruppa har noe tro på at Frode har drevet med noen form for spionasje, sier talsmannen for støttegruppa for Frode Berg, Øystein Hansen.

Han viser til at Berg har brukt hele livet sitt på å jobbe for en mer åpen grense mellom Norge og Russland.

Nå frykter støttegruppa blant annet at Bergs arrestasjon vil påvirke det såkalte folk-til-folk-samarbeidet i nord.

Hansen håper ikke at denne saken nå gjør at folk blir redde for å reise til nabolandet. Det folkelige samarbeidet over den norsk-russiske grensa er viktig for Kirkenes-samfunnet.

– Vi håper det folkelige samarbeidet og grensepasseringer mellom Norge og Russland ikke vil rammes av noen sanksjoner. Det er ikke i ånden til Frode, mener Hansen.

Øystein Hansen er talsmann for støttegruppa for Frode Berg. Gruppa er opptatt av å få Frode Berg til Norge, og håper det grenseoverskridende samarbeidet i nord skal fortsette som før. Foto: Privat

– Enklest å ikke gjøre noe

Spionsiktelsen mot Frode Berg har allerede blitt gjenstand for forhandlinger, ifølge forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Iver B. Neumann.

Forskeren er sikker på at det nå jobbes diplomatisk under høytrykk for å få Berg hjem til Norge. Men dilemmaet er at ethvert utspill fra norsk side vil bli tolket som en innrømmelse av at det har foregått noe ulovlig, sier han.

– Hvis man skal vise styrke er det enklest å ikke gjøre noe og bare si nei til alt. Da får vi ikke Berg hjem. Balansegangen mellom å gjøre vanskelige og ubehagelige ting på en snill måte er diplomatiets grunnutfordring.

Representanter fra den norske ambassaden i Moskva besøkte onsdag den fengslede Berg for andre gang.

Det tidligere KGB-fengselet Lefortovo hvor Berg er fengslet, er beryktet, og ofte kalt for et skrekkfengsel. Foto: SERGEY PONOMAREV / AP

– Kampanje fra russisk side

Iver B. Neumann ser saken mot Frode Berg som del av en kampanje fra russisk side.

– Det er en rekke forskjellige ting som kommer samtidig, for eksempel alt snakk om at Russland ikke blir behandlet riktig på Svalbard og at Russlands interesser må sterkere frem i nordområdene. Så har vi razziaen mot det norske universitetssenteret i St. Petersburg, og nå tilfellet med Frode Berg.

Det er ikke tilfeldig at alt dette skjer samtidig, ifølge forskeren.

– Dette er en kampanje fra russisk side, hovedsakelig adressert til den russiske befolkningen. Man skal vise at den russiske stat sterk er sterk og får til ting. Men det er litt uheldig for oss andre, sier forskeren.

Advokaten for den spionsiktede Frode Berg har gjennomgått alle dommer fra år 2000 og fram til i dag. Resultatet er nedslående sett med den fengslede nordmannens øyne. Advokaten fant ingen spionsaker i det russiske rettsvesenet der den tiltalte har blitt frifunnet.