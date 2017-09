Sendte prompespørsmål til kongen – fikk svar fra Det kongelige hoff

– Det var veldig gøy å få brev fra kongen, sier Herman til NRK.

Han sitter med lærer Line Olsen og de andre førsteklassingene ved Høgtun skole i Øksfjord. I hånden holder han et brev adressert til han fra Det kongelige hoff.

Men hvorfor fikk lille Herman på seks år et så høytidelig brev?

Startet med en promp

Det startet faktisk med en promp 30. august i år. Dette fikk lærer Line Olsen og Herman til å diskutere dette temaet sammen. Fra det ene spørsmålet til det andre, så kom spørsmålet om også kongen og dronningen gjør det. Og hvis de gjør det, gjør de det inne på selveste Slottet?

Derfor satt lærer og elev seg ned sammen for å formulere et brev til Hans Majestet Kong Harald V og Hennes Majestet Dronning Sonja. De startet med en hilsen og fulgte opp med et spørsmål.

Spørsmålet fra Herman var: «Jeg lurer på om dere promper inne på slottet eller om dere går ut?»

– Det handler om å leve i nuet og fange det som Herman er opptatt av akkurat nå, forklarer lærer Line Olsen.

Brevet ble sendt i august og i ukevis har Herman og Line løpt på lærerkontoret for å se om posten hadde kommet med et svar.

Promp er et viktig tema i 1. klasse ved Høgtun skole. Her holder lærer Line Olsen opp brevet som Herman (6) har fått fra Det kongelige hoff. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Litt privat?

Torsdag møtte NRK førsteklassingene ved Høgtun skole i forbindelse med en annen sak. Samtidig kom en lærer inn med dagens postsekk og et brev til Herman, stemplet Det kongelige hoff.

I brevet, signert Åse Marie Berg fra Det kongelige sekretariat, står det følgende:

«H.M. Kongen har bedt meg om å takke deg for den hyggelige hilsenen som du har sendt til ham.»

– Men de sa ikke noe om de fjerta ute eller inne, sier Herman umiddelbart etterpå.

– Nei, det gjorde de ikke, ler lærer Line.

Promp er et viktig tema for førsteklassingene i Øksfjord, og alle elevene tar del i diskusjonen om prompebrevet.

– Kanskje de synes det var litt privat, spør lærer Line.

– Ja, svarer Herman, som selv mener det er best å prompe ute i skogen.

Besvarer ikke alle spørsmål

Vi tok en ringerunde til Slottet for å se om det faktisk var mulig å få et svar.

– Det er enkelte spørsmål man ikke besvarer, svarer Sven Gj. Gjeruldsen, assisterende kommunikasjonssjef hos Det kongelige hoff.

De setter veldig stor pris på brevene man får inn fra barn over hele landet.

– Det kommer veldig mange hyggelig brev til Kongen fra barn gjennom hele året. Det setter man veldig stor pris på, fortsetter han.