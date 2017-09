Mottagelsen arrangeres ombord på Kongeskipet Norge i Flatanger torsdag kveld, som en del av kronprinsparets offisielle fylkesreise i Nord-Trøndelag 20.- 22. september.

– Jeg gleder meg veldig til å treffe kronprinsparet. Det kommer en liten båt og henter mamma og meg og så skal vi til den store båten, forteller Nadia.

Hun har lenge planlagt hva hun skal si og hva hun skal gjøre når hun treffer kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit.

Mannskapet på kongeskipet var i juli i Flatanger og trente på manøvrering av sjaluppen. Foto: Ove Magne Ribsskog / Flatangernytt

Vil takke for at hun får bo i Norge

– Jeg skrev brev til kongen etter at vi fikk oppholdstillatelse. Vi ville takke for det, forteller Nadia, som har bodd sammen med moren Fatima i Flatanger i snart ett år. Faktisk var de to Flatangers aller første flyktninger. Nå bor det cirka 20 flyktninger i Namdalskommunen

– Folk her i Flatanger er hyggelige. De er snille folk som hjelper oss mye, sier Nadia som er blitt veldig stødig i norsk etter to år her i landet, først på mottak i Ålesund og så i ett år i Flatanger.

Somia E. Tøndel (t.v.) er integreringskoordinator i Flatanger, og var den første til å ønske Nadia Debes (9) og mamma Fatima Feitaroni velkommen til Flatanger. Foto: Ove Magne Ribsskog / Flatangernytt

Sist helg kom pappa og bror også til Flatanger

September ser ut til å være en lykkemåned for Nadia og familien. Ikke nok med at hun og moren overlevde en strabasiøs flukt i en ødelagt gummibåt 20. september 2015. De to satt i vann til midja, bølgene slo over og inn i båten som ble ødelagt, men de kom i land i Hellas.

16. september i år gikk drømmen om familiegjenforening i oppfyllelse. Sist helg kom nemlig far Mamdoh og bror Anoar (13) også til Flatanger. Eldste bror Aiman er igjen i Damaskus. Han studerer til å bli lege.

– Eldste bror er igjen alene i Syria. Vi håper han får til å komme til Norge også. Vi søkte, men han fikk ikke familiegjenforening siden han er over 18 år, forteller Nadia.

Hun vil fortelle kronprinsparet om eldstebroren som er igjen alene i Syria og håper de kan hjelpe henne og familien slik at han også kan komme til Norge.

Kronprinsparet skal besøke sju kommuner i Nord-Trøndelag på sin fylkestur 20.–22. september. Foto: Jørgen Gomnas / Det kongelige hoff

Har med gave fra Syria

Mamma Fatima har jobbet i 15 år som lærer i arabisk, både i barnehage og på alle trinn i skolen i Syria. Pappa Mamdoh er professor i geografi ved universitetet i Damaskus. Nå er fire av familien på fem samlet i lille Flatanger.



– Pappa har kjøpt med en fin gave til kronprinsparet fra Syria. Det er hemmelig hva det er, men det er noe typisk syrisk, forteller en forventningsfull 10-åring.

To år etter at mor og datter flyktet fra krigen i Syria møter de kronprinsparet i den nye hjemkommunen Flatanger. De vil takke for den norske oppholdstillatelsen. Foto: Ove Magne Ribsskog / Flatangernytt

Her er det offisielle programmet for kronprinsparets fylkesbesøk i Nord-Trøndelag 20.–22. september: