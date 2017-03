Politiet advarer mot livsfarlig lek: – Skjer over hele Finnmark

– Dette setter ikke bare deg selv, men også andre i fare, sier operasjonsleder Jan-Olav Schjølberg i Finnmark politidistrikt.

Politiet i Finnmark gikk torsdag ut på Facebook og advarte mot den livsfarlige leken. Bildene i denne saken er fra søndag, men er på ingen måte en enkelthendelse.

– Dette skjer over hele Finnmark. Skuterkjørere bør tenke på hvordan de kjører, og at det er livsfarlig, sier Schjølberg.

Skuterkjørerne kjørte opp og ned fjellsiden, til tross for at det hadde samlet seg fokkskavler på kanten. På sporene ser man at de har gjentatt mønsteret flere ganger, og utløst et betydelig snøskred.

Politiet opplyser at de foreløpig ikke har identifisert personene på bildet. Men de som eventuelt blir det, vil bli anmeldt og kan vente seg bøter. De kan også bli fratatt førerkortet sitt.

På bildet ser man minst fem skutere som kjører like under skredet. Foto: Politiet

Holdningsendring

– Vi vet det foregår mye uforsvarlig kjøring med skuter. Og det handler om de holdningene folk har, det er ikke bestandig like enkelt å gjøre noe med holdningene, sier operasjonslederen.

Politiet har en innstendig oppfordring til skuterkjørere: Slutt med slik skuterlek. Det er livsfarlig! Det skal ingenting til for å utløse skred, og å sette seg selv og andre i fare.

– Når det først skjer et skred, forventer man at det settes inn ressurser så de blir reddet. Og vi gjør jo alt for å redde dem. Men kjører du slik, setter du deg selv i en situasjon at ting kan skje, og det er unødvendig, sier Schjølberg.

På Facebook advarer politiet med at sjansen for å utløse skred med snøskuter er vesentlig mye større enn ved ferdsel til fots. Redningstjenesten bør slippe å rykke ut til slike ulykker, mener dem.

I Vest-Finnmark er det nå moderat skredfare. Gammel fokksnø stabiliserer seg gradvis, men lave temperaturer gjør at det tar tid. Det vil være lokale forskjeller i både tykkelse og stabilitet.