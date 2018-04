Plutselig forsvant veien både foran og bak bilen

– Det er mye vind og mye snø. Og plutselig var det ikke vei foran oss. Nå står vi her og venter på hjelp, sier Kristine Rønning til NRK.

Sterk vind og snø preger kysten av Finnmark tirsdag kveld og flere fjelloverganger og veistrekninger er stengt:

Både Båtsfjordfjellet og Kongsfjordfjellet er nå stengt for all trafikk.

og er nå stengt for all trafikk. Fylkesvei 888 mellom Bekkarfjord og Hopseidet er stengt.

er stengt. På europavei 69 er strekningene Skarsvåg–Nordkapp, og Repvåg–Nordkapptunnelen kolonnekjørt.

Fylkesvei 889 mellom Snefjord og Havøysund er kolonnekjørt.

Fylkesvei 98 over Ifjordfjellet er kolonnekjørt.

På Nordkyn er «alle» veiene kolonnekjørt, det vil si både til Kjøllefjord, videre til Dyfjord og strekningen til Mehamn og videre til Gamvik.

Ingen sikt tilbake heller

Europavei 75 mellom Vardø og Vadsø ble helt stengt i ettermiddag etter forsøk på å holde den åpen ved kolonnekjøring.

Rønning var på vei hjem til Vardø fra Kirkenes sammen med sin sønn tirsdag, men rakk ikke hjem før uværet hentet dem inn.

Kristine Rønning står fast i Kramvik. Foto: Kristine Rønning

– Det var veldig fint vær tidligere i dag da vi var på vei til Kirkenes. Men vi visste at det skulle bli dårligere. Planen var å rekke kolonnekjøring klokken klokka 18, men kvart over fem kjørte vi oss fast her i Kramvik.

– Du er fra Finnmark og er sikkert vant til mye dårlig vær, men hvordan er det utenfor bilvinduet ditt nå?

– Akkurat nå er det egentlig helt greit. Selvfølgelig, vi var litt usikre i sted og vi vurderte å snu og kjøre tilbake til Vadsø. Men vi hadde jo ingen sikt i den retningen heller. Vi følger med på nettet og der hadde folk oppdatert at veien ved Komagvær også var stengt. Vi har kjentfolk i Kiberg som kan gi oss husly i løpet av natta, så vi skal klare oss, sier Rønning og legger til:

– Det kom en bil her i sted i retning fra Vadsø. Han skulle forsøke å komme seg gjennom snøfonna. Det klarte han ikke, så nå står han bom fast helt fremst her.

– Får dere hjelp?

– Det vet jeg ikke. Jeg håper jo det. Regner med at det kommer noen som får oss løs etter hvert. Det er blant annet en drosje fra sykehuset med pasienter her. Humøret er på topp, vi har bensin på bilen–det var vi lur og fylte i Vadsø, og 4G. Han bak oss har lite diesel og har skudd av motoren for å spare, sier Rønning.

Biler stod fast

Flere biler som var på vei over fjellet ved Domen i Vardø i Finnmark sto fast i rundt en time tirsdag kveld på grunn av uvær, opplyser Statens vegvesen.

Ifølge Statens vegvesen ble bilene hentet ned fra fjellet rundt klokken 19.30.