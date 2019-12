Pasient ventet over 11 timer på ambulansefly: – Alt er kaos

Eggesvik har et ferskt eksempel fra Kjøllefjord og Mehamn i Finnmark, der en pasient ventet i 11,5 timer på å bli fløyet til sykehuset.

Først da legene krevde at redningshelikopteret måtte kalles ut, ble den lunge- og hjertesyke pasienten fraktet til Kirkenes.

– Noe av dette skyldtes selvsagt været, men når det er svikt i antall fly så går det gjennom hele systemet.

Eggesvik reagerer på pressemeldingen fra Luftambulansetjenesten, der det hevdes at beredskapen har blitt bedre i november.

Kommuneoverlegen mener de ansvarlige for ambulanseflyene underslår hvor kritisk situasjonen har blitt i Finnmark, og sier regnestykkene som hevder det nå er 93 prosent tilgjengelighet på flyene i Troms og Finnmark, umulig kan stemme.

LES OGSÅ: Fagfolk frykter krisen i ambulanseflytjenesten vil vare lenge

– Får ikke fly når vi trenger det

I en kronikk i Altaposten viser Eggesvik til de daglige statusene som er åpent tilgjengelig på nettsiden til Luftambulansetjenesten. Protokollen viser beredskapsavbrudd på de ulike basene i Norge. Der fant kommunelegen en rekke avvik i løpet av de første dagene av desember.

– Forrige operatør hadde svært mange dager med null avvik. Laveste grense de kunne ha var 95 prosents tilgjengelighet. Men de lå ofte på 98 prosent, mens finnmarksflyene i november har 88 prosents tilgjengelighet. Det betyr at vi flere ganger ikke får fly når det er grunn til det.

Kritikken fra kommunelegen rammer først og fremst helseministeren og Luftambulansetjenesten HF. Men han er også kritisk til den nye operatøren Babcock.

– De har lagt inn et anbud som de ikke klarer å oppfylle. Det har aldri vært en så lang periode med nedsatt ambulanseflydekning i Finnmark.

Operatøren Babcock har fått mye kritikk etter at de tok over luftambulansetjenesten tidligere i år. Her er et Babcock-fly i Hammerfest. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Avviser kritikken

I eksempelet Eggesvik nevnte, landet et Widerøe-fly på Mehamn lufthavn kl. 23. Tidspunktet for ambulanseflyet ble først satt til kl. 21, men det ble rapportert at flyet ikke kom ned.

Tilstanden til pasienten ble gradvis forverret, og klokka 03.15 krevde vakthavende lege redningshelikopter. Dette ankom 04.00 – over 11 timer etter første rekvisisjon.

– Det virker som de gamle flyene var bedre rustet til å ta ned på flyplasser, sier Eggesvik.

Dette avviser flygesjef i Babcock, Kent Antonsen. Han vet ikke nøyaktig hva som var årsaken til at flyet ikke kunne lande i dette tilfellet, men sier at de bruker samme type fly som den forrige operatøren, Lufttransport, gjorde til Mehamn.

– Flyene til Widerøe kan fly med lavere hastighet enn Babcocks. Jo lavere innflygningshastighet et fly har, jo nærmere bakken kan det fly under innflyging. Babcock trenger derfor større sikkerhetsmargin rundt et ambulansefly enn for eksempel Widerøes fly. Det gjør at man ved lavt skydekke kan oppleve at Widerøe får landet, og ikke Babcock.

Flygesjef i Babcock Kent Antonsen avviser kritikken fra kommunelegen, og sier det opereres på samme måte som før. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Folk blir skremt helt uten grunn

Antonsen sier de opererer på akkurat samme måte som Lufttransport. Han avviser også at Babcock har sårbare navigasjonssystemer.

– Jeg har 23 års erfaring fra Lufttransport, og det opereres på samme måte som før. Nå har det blitt en kampanje, og det er synd. Folk blir skremt helt uten grunn.

Kommunelegen Eggesvik sier derimot han aldri har opplevd noe i nærheten av dette gjennom sine 35 år som rekvirent.

– Det er ikke likhet for folket i Norge. Det er det ikke. Og noe av min oppgave har vært å i alle fall sørge for at finnmarkingene skal få en tilnærmet lik helsetjeneste.