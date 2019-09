200 mil fra hovedstaden får MDG sin første ordfører noensinne

– Så er det offisielt. MDG, Sp, H og SV har kommet til enighet om å inngå valgteknisk og politisk samarbeid de neste fire årene, sier Ørjan Jensen.

Allerede onsdag morgen bekreftet Jensen overfor NRK at det gikk den veien, men da gjenstod det noe finpuss mellom partiene. Nå er det bekreftet at det blir signert en avtale.

– Jeg blir ordfører og Christine Nilssen (H) blir varaordfører, skriver Jensen på egen facebookside.

– Jeg føler meg overveldet og ekstremt beæret med å bli tiltrodd den veldig vanskelige og krevende rollen som kommunens ordfører de neste fire år, skriver han videre.

MDG har markert seg i Vardø de siste fire årene, og partiet gjorde et nytt byks ved dette valget. De gikk fram 10,7 prosentpoeng og endte med 23,2 prosent av stemmene.

Det var best i landet for MDGs del.

– Stolt og imponert

– Jeg er utrolig stolt og veldig imponert over Ørjan og MDG i Vardø, sier nasjonal talsperson for MDG, Une Bastholm.

– De har vunnet valget på ekte grønn distriktspolitikk, og de har utklasset Oslo og resten av landet fullstendig når det gjelder oppslutning. De har gjort det ved å bringe håp, visjoner og ambisjoner for mer grønt næringsliv i Vardø.

Une Bastholm sier hun syns det er ekstra stas at det er nettopp Vardø som får partiets aller første ordfører. – Det finnes knapt en kommune som er lenger unna hovedstaden, sier hun. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Første for MDG

Ørjan Jensen blir miljøpartiets første ordfører i Norge.

– Det er en milepæl i hele den grønne bevegelsen, fra MDG ble startet opp i 1988, sier Bastholm.

Hun tror kommunen vil merke at de nå får en klimabevisst og grønn ordfører.

– MDG sier nei til ny oppdrett, fordi det går på bekostning av kystfiskere. Det står også Ørjan sitt hjerte nært å bidra til mer grønt næringsliv i kommunen, og det håper jeg vi får til i denne fireårsperioden.

Ørjan Jensen sier han er stolt og rørt over en oppslutningen og det engasjementet som de fire partiene som nå har kommet sammen har vist for å komme til enighet. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Oppdrettsstrid

Lakseoppdrett har vært en av de mest omstridte saken i Vardø de siste fire årene. Nye aktører, med blant andre fotballkjendis Morten Gamst Pedersen på laget, har ønsket å starte ny virksomhet utenfor kysten av Vardø.

Arbeiderpartiet har stilt seg positive, men både miljøvernere og fiskere har vært skeptiske til å planene.

– Vi er for oppdrett, men det skal skje i landbaserte anlegg eller lukket i sjøen, sa Senterpartiets Terje Soløy til NRK i april. I allianse med MDG kan han oppnå at kommunen stiller slike krav.

Samarbeid

Christine Nilssen i Høyre blir varaordfører i Vardø Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

Ørjan Jensen skriver at bakgrunnen for prosessen og ønsket om et flertallssamarbeid er at kommunen er avhengige av å gjøre en god jobb mot sentrale myndigheter. Med Høyre-varaordfører har de tro på å ha en god kanal inn der.

– Vi må få kontroll på økonomien, og vi må gi gode helse- og skoletilbud, skriver Jensen.

Videre peker han på havnen, fiskeri og reiseliv som viktige satsingsområder for kommunen i kommende periode.

Une Bastholm sier at det blir spennende å følge med på Vardø fremover.

– Det MDG i Vardø er i ferd med å oppnå kommer til å skape ringvirkninger langt utover Finnmarks grenser. Ikke bare i partiet, men i hele kommune-Norge, sier Bastholm.