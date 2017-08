Oppgitt over Posten Norge

– Det er en del post som blir borte på vei hit. Man begynner å lure på hvor den har blitt av, sier Iris Egilsdatter.

I likhet med flere andre tanaværinger er hun oppgitt over at post forsvinner sporløst. For kort tid siden fikk hun beskjed fra legen at brev om innkalling til time var blitt borte.

– Vi begynner å bli vant med å ikke få posten vår. Man blir litt urolig, det står jo tross alt personopplysninger i brevene, sier hun.

Tar lang tid

I tillegg til at flere har opplevd at posten forsvinner, sier Egilsdatter at potsleveransen til Tana ofte kommer sent.

Iris syntes likevel jobben posten gjør i Tana er god, men håper situasjonen bedrer seg raskt. Foto: Torill Olsen

– Jeg har regnet ut at post fra Oslo tar omtrent elleve dager. Et brev fra Kautokeino tar omtrent 14 dager og et brev fra Vadsø tar omtrent fem dager fra fakturadato til det ligger i postkassen min, sier hun.

Pressesjef i Posten Norge, John Eckhoff sier det ikke skal ta så lang tid før man får posten, og at det er viktig for dem å få posten fram i tide.

– Over 85 prosent av a-posten skal være fremme over natt. Det skal ikke ta lang tid, for å si det sånn, sier Eckhoff.

Måtte betale 7000 kroner

Iris Egilsdatter har nylig startet et firma. I den forbindelse måtte hun levere inn dokumenter til Skatteetaten.

John Eckhoff sier de er opptatt av at kundene skal være fornøyde. – Samtidig er dette litt mystisk. Vi har ikke registrert spesielle problemer i Tana generelt eller fra den aktuelle kunden, sier pressesjefen i Posten Norge. Foto: Posten Norge

– Bare i år har jeg fått en tvangsmulkt jeg ikke fikk vite om. Når jeg klaget til Skatteetaten refererte de til et brev som jeg ikke har mottatt. Derfor måtte jeg betale 7000 kroner til Skatteetaten, sier hun.

Eckhoff sier det er beklagelig at kundene deres opplever uregelmessigheter i postleveransen.

– Men samtidig er dette litt mystisk. Vi har ikke registrert spesielle problemer i Tana generelt eller fra den aktuelle kunden. Så vi er usikre på hva som faktisk kan ha skjedd her, sier han.

Mener grunnen er nedbemanning

Posten Norge har over flere år nedbemannet på grunn av økt bruk av e-post, og redusert bruk av fysisk post. Egilsdatter mener det kan være grunnen til at postleveransene enten kommer for sent eller at den ikke dukker opp i det hele tatt.

– Det er jo ikke heldig for verken de ansatte eller oss brukere, sier hun.

Eckhoff i Posten Norge mener derimot ikke at nedbemanning er grunnen til sene postleveranser.

– Posten Norge har redusert bemanningen i mange år, men det betyr ikke at det skal gå på bekostning av kvaliteten, sier han.

Og hvis kundene er misfornøyde med leveransen, ber han de ta direkte kontakt med Posten Norge.

– I den grad vi får vite om problemer, gripes det fatt i umiddelbart. For oss er det viktig å få posten fram.