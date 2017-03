Oppfordrer til kystopprør:– Send skrikende torskehoder til Per Sandberg

– Når fiskeriministerens andre sanser er så svekket så kan kanskje et skrikende, illeluktende og fortvilet torskehode vekke sansene, sier Ann-Kristin Kvalsvik.

Denne uken sa fiskeriminister Per Sandberg at han ikke føler på kystopprøret som alle snakker om.

Hammerfest-ordføreren har tidligere oppfordret til et nytt kystopprør etter at Sandberg la fram forslag om å fjerne pliktsystemet i fiskeriet.

Kvalsvik eier og driver fiskebruk i Akkarfjord i Finnmark.

– Lytter bare til de med økonomi

– Han ser jo denne saken kun fra rederne sin side, ikke fra kysten sin side. Det er fortvilende. Han er en fiskeriminister for fellesskapet og ikke for enkeltpersoner, sier Kvalsvik.

I en melding på Facebook påpeker hun at trålkvotene må overføres til kystflåten for å gi arbeid året rundt, men også for å gi markedet et produkt de spør etter: fersk fisk.

Kvalsvik synes det er rart at ministeren ikke har lagt merke til opprøret i nord.

– Han har vel prioritert å besøke de som taler hans sak, og som har økonomi til å gå i korridorene på Stortinget, sier Kvalsvik som oppfordrer Sandberg til å besøke de bedriftene som ikke har penger eller tid til å besøke Stortinget.

– Hør på brorparten av folket

Selv om Kvalsvik ikke har trua på at ministeren vil komme til bygda, gir hun han en sjanse til å slippe unna et illeluktende torskehode i postkassen.

– Hvis han setter seg ned å hører på kystopprøret, og brorparten av folket, så kan det hende jeg ikke postlegger torskehodet.

Hverken fiskeriminister Per Sandberg eller statssekretær Ronny Berg hadde tid å kommentere saken i dag.