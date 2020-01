Komikere føler seg flådd av blodpriser: – Kulturparasitter som bare tar pengene våre

– Noen steder har jeg gått i minus før jeg har begynt å betale utgifter, fordi alt har gått til leie av kulturhus. Da kan ikke artister på min størrelse reise rundt, sier Olsen.

Komikeren reagerer sterkt på prisene hun har vært nødt til å betale for å opptre på flere steder i Norge, og skriver i et Facebook-innlegg at «enkelte blodsugende kulturhus blir jeg aldri å besøke igjen.»

– Det er ikke sånn at jeg ikke vil at kulturhus skal tjene penger, men jeg synes ikke det er rettferdig at huset skal sitte igjen med mer enn artistene.

Hun understreker at kritikken ikke gjelder alle kulturhus hun har besøkt i 2019.

– Det har vært en håndfull av plasser hvor det har vært fair, men dette har jeg opplevd på de fleste stedene jeg har vært.

– Grovt overpriset

Olsen fikk bred støtte i sosiale medier da hun tok opp temaet denne uka. Buktaleren og komikeren Erik Mogeno synes det er på tide at prisene blir diskutert.

– Kulturhusene gjør det vanskelig for folk som ikke er superkjente. Skulle jeg drevet med dette kun for pengene hadde jeg kuttet ut kulturhus og bare gjort firmajobber.

Komikeren Thomas Leikvoll har mange år bak seg i bransjen, og sier han i stigende grad ser at kulturhusene tjener mer enn artistene.

– Noen kulturhus er veldig flinke. Men så har vi de som jeg kaller for kulturparasitter, som bare tar pengene våre. Det er noe som er galt når artisten, som har brukt et år eller mer på å bygge opp et show, sitter igjen med mindre enn kulturhusene.

Thomas Leikvoll støtter Trine Lise Olsens innlegg, og synes mange kulturhus tar for godt betalt. – De er grovt overpriset i forhold til andre steder, og insisterer på å være det, mener komikeren.

Droppet show i Bodø

Leikvoll viser til et eksempel fra Bodø, på Stormen konserthus, der han ble tilbudt en sal til 200 mennesker til 19000 kroner. Da valgte han å stå over.

– Med reise og opphold ble det 25000 kroner. Det betyr at jeg må fylle halve salen for å i det hele tatt tjene penger. Fyller jeg hele salen tjener jeg 25000 kroner, hvor av jeg skal betale skatt, regi, tekstforfattere og andre utgifter.

– Dette er en by som skal være europeisk kulturhovedstad i 2024. Jeg synes det er helt sykt.

– Må prioritere ressurser

Fungerende direktør for Stormen konserthus i Bodø, Arild Olsen, sier det er beklagelig når det blir for dyrt for artister å leie Stormen.

– Når det gjelder våre prioriteringer, er det i både vedtekter og eierstrategi nedfelt at vi har et særlig ansvar for barn, unge og lokalt kulturliv. Der prioriterer vi våre ressurser.

Olsen presiserer at artister som leier lokaler i Stormen må behandles likt og de kan prise ut hvor stort salg av billetter den enkelte artist forventer.

Fungerende direktør for Stormen konserthus i Bodø, Arild Olsen, synes det er synd at noen artister reiser forbi Stormen, men sier de prioriterer ressurser. Foto: Tom Melby

Leikvoll trekker også frem Kilden teater -og konserthus i Kristiansand, som han mener har «helt horrible priser».

– Jeg tror ikke det var det som var intensjonen med å bygge kulturhus rundt i hele Norge, at vi bare skal ha de store kjendisene på scenen, og ikke mangfoldet, sier Leikvoll.

Kommunikasjonssjef Marie Teresie Sørensen sier Kilden ikke kjenner seg igjen i kritikken

– Kilden strekker seg langt etter de mindre kjente artistene, dersom det er artister vi virkelig har tro på og ønsker å presentere. Det kan være litt ulik oppfattelse av hva som er realistisk når det gjelder publikumsgrunnlag, og forventet billettinntekt.

Komikeren Thomas Leikvoll mener Kilden teater -og konserthus i Kristiansand tar for mye betalt. Kilden mener derimot de strekker seg langt. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Har vurdert å slutte

I tillegg til leiekostnadene, får flere kulturhus betalt gjennom et visst antall kroner per solgte billett og/eller en prosentandel av et eventuelt overskudd.

– På Latter har de et eget salgsteam, så det er nesten garantert fullt hus. Da betaler man for det. Men flere kulturhus skal ha leie, 25 kroner per billett og prosenter av salget når nesten det eneste de gjør er å sende ut en e-post, sier Trine Lise Olsen.

Komikeren har flere ganger kranglet om penger med arrangørene, og sier hun har vurdert å slutte.

Hun mener det rettferdige hadde vært en prosentdeal, der både artist og arrangør får betalt ut ifra hvor mye det jobbes.

– Det kan ikke bare være artister som taper på det hvis det ikke går bra, mener Olsen.