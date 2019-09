Skrev kitehistorie rundt Nordkapp: – Jeg vil ikke anbefale mine beste venner å gjøre det

– Det er kiting vi ånder og lever for, og det var ingen som har kitet rundt Nordkapp. Så da fant vi ut at vi måtte gjøre det, sier Klemet Store fra Lakselv og Nesseby. Han var en av tre personer som skrev kitehistorie rundt Nordkapp.

Sammen med brødrene Øystein Wilhelm og Nils Arne Ro fra Lier og Asker har han lenge hatt et ønske om å kite rundt den berømte klippen.

I sommer klarte kompisgjengen det som ingen har klart før dem: De kitet rundt Europas nordligste utsiktspunkt.

Trioen Klemet Store, Øystein Wilhelm og Nils Arne Ro er over middels interessert i kiting, og de er de første som har kitet rundt Nordkapp noensinne. Foto: Emil Børsting

Turen tok åtte timer, og det var svært utfordrende å blant annet komme i land på Knivskjellodden med kiteutstyret.

– Det er en veldig dramatisk plass å kite. Jeg vet ikke om noe tøffere sted i sjøen i Norge å kite, enn akkurat der, sier Store.

Erfaren kiter tror ingen kommer til å gjøre det samme igjen med det første. Du trenger javascript for å se video. Erfaren kiter tror ingen kommer til å gjøre det samme igjen med det første.

Anbefaler ikke noen å følge etter

Store, Wilhelm og Ro har alle bred erfaring fra kiting, både på snø og i vann. Som lag har de vunnet flere nasjonale konkurranser.

Det er mange som har hatt lyst til å kite rundt Nordkapp, men det er ingen som har klart det før. Været, havstrømmer og temperaturen er med på å gjøre til en ekstrem oppgave å runde klippen.

– Så er det bare rett ut i Barentshavet og mot Nordpolen. I tillegg er det svært vanskelig å starte ut, for det er bare steinurer og stup. Det gir det hele et visst preg av dramatikk, og til tider litt for mye av det, sier Store om det han betegner som er pionerprosjekt.

– Jeg vil ikke anbefale mine beste venner å gjøre det vi gjorde. Jeg har faktisk problemer med å se at noen skal gjøre dette etter oss.

Gjengen brukte mye tid på å planlegge turen. Blant annet hadde de møter med redningsmannskap for å få mest mulig forkunnskap om farene ved å kite i værharde området.

I tillegg hadde de med seg en egen følgebåt.

Her starter Klemet Store, Øystein Wilhelm og Nils Arne Ro ut fra Knivskjellodden med sine grønne drager. Foto: Emil Børsting

En milepæl i kitemiljøet

I Finnmark er kiting en velkjent sport, men det er i hovedsak på vinterstid at man ser dragene i lufta. Et mesterskapet i kiting på snø, Vake, trekker kitere fra hele verden til Varangerhalvøya.

– Folk vi møter fra Sør-Amerika snakker om Vake, så vinterkiting er verdenskjent for folk rundt i verden. Men når det gjelder vannkiting så er Norge mindre kjent. Da er det i andre steder i verden man vil dra, sier Store.

Man ser flest kitere på vannet langs kysten i Lofoten og i Rogaland. Kiting på vann er en utfordrende sport, og derfor er Store veldig glad for at de lyktes å runde Nordkapp i sommer.

– Det blir som å kite rundt Kapp det gode håp eller andre steder i verden for første gang. Så det blir en symbolsk ting, sier Store.