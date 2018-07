Klassekamerat: – Vadsø er fattigere uten en så herlig person

Vadsøværing Daniel Timler Andreassen er på ferie i utlandet. Sent i går fikk kom det nyheter fra hjembyen. En 18-åring var blitt knivstukket og drept på Coop-butikken i sentrum av byen.

– Jeg var nok ikke den eneste som hadde en søvnløs natt på grunn av det her. Det er helt ubegripelig, sier tidligere elevrådsleder og klassekamerat Daniel Timler Andreassen til NRK.

Timler Andreassen og Håvard Pedersen gikk i samme klasse i tre år ved Vadsø videregående skole. Tidligere i sommer ble begge uteksaminert.

Lørdag kveld ble Pedersen knivdrept på jobb i Vadsø sentrum. En 17-åring ble pågrepet og siktet for drapet etter et flere timer langt søk natt til søndag.

Timler Andreassen sier at både venner og innbyggere i byen med knappe 6000 innbyggere er rystet over det som har skjedd.

– Det er rett og slett grusomt at noe som det her kan skje i Vadsø. Han var en person alle kjente og som alle var glad i, sier den tidligere klassekameraten til NRK og legger til,

– Det finnes ikke ord som kan beskrive det som har skjedd. Vadsø er fattigere uten en så herlig person.

ARBEIDSPLASSEN: 18-åringen var på jobb da hendelsen skjedde. Coop bekrefter at det var totalt tre ansatte på jobb lørdag kveld. Foto: Sidsel Vik / NRK

Ukjent motiv

Under en pressekonferanse søndag kveld, sa påtaleansvarlig Ylva Helen Kvikstad at 17-åringen ville bli fremstilt for varetektsfengsling enten mandag eller tirsdag.

Hun fortalte at den siktede hadde midlertidig oppholdstillatelse i Norge, og at han kom som mindreårig asylsøker i 2015.

Etterforskningsleder Steffen Andreassen sier at den siktede mannen ikke har blitt avhørt ennå. De jobber nå for å kartlegge motivet og relasjonen mellom de to.

– Vi har mange hypoteser om motiv. Vi etterforsker bredt og utelukker ingenting. Det vil være en stor del av etterforskningen videre å finne ut hvorfor dette skjedde, sier Andreassen.

Politiet sa videre at 17-åringen tidligere ikke er straffedømt, men at de har hatt to henvendelser om han tidligere.

– Disse henvendelsene handler om plagsom adferd. Han skal ha fulgt etter personer, sier Unni Pedersen Stock, leder ved Varanger politistasjonsdistrikt.

«Knivlignende gjenstand»

Etterforskningslederen ville verken bekrefte eller avkrefte om drapsvåpenet var funnet, men bekreftet at det er snakk om en «knivlignende gjenstand».

Han bekreftet også at politiet hadde gjennomført ransaking av siktedes bolig at det har blitt gjort beslag.

Han sa videre at hendelsen skjedde inne i dagligvarebutikken, og at det nå jobbes med å hente ut film fra overvåkingskameraene.

Det sentrale åstedet er fortsatt sperret av, og politiet krimteknikere er fortatt på plass i butikklokalene.

Krisestab

Vadsø kommune satte lørdag sammen et kriseteam og åpnet Vadsø Scandic hotell for ungdom som ønsket å samles etter hendelsen.

Rådmann Jens Betsi sier Vadsø kommune har satt krisestab etter den alvorlige hendelsen.



– Folk i Vadsø inviteres til Scandic hotell for mer informasjon, sier han.

17-åringens forsvarer, Vidar Zahl Arntzen sier til NRK at han har hatt møte med sin klient, men at de ikke har gått inn på saken fordi han er ikke i form til det.