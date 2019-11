«Urin på gulvet, negler på gulvet, og masse flass i sofaen.» Det kommenterte en gjest ved pasienthotellet på UNN i Tromsø allerede sommeren 2017.

Etter at flere pasienter har fortalt om sine skrekkopplevelser, har NRK bedt om innsyn i de skriftlige tilbakemeldingene som Pingvinhotellet har fått de siste tre årene.

Spriket er svært stort. Noen gir bare godord. På nettstedet TripAdvisor er renholdet faktisk det gjestene er mest fornøyd med ved hotellet, som får en snittkarakter på 3,5 av 5 mulige.

Men det har også vært krass kritikk ved flere anledninger over lang tid. Et 20-talls klager dreier seg om til dels svært dårlig hygiene.

Urin og flass

Oversikten fra sykehuset viser at kritikken fra kilden i NRKs første sak ble levert 26. mars. Kvinnen bodde der i et par uker i månedsskiftet.

Dokumentet viser altså at kritikken var registrert ved hotellet, til tross for hotellsjefens utsagn til NRK mandag om at hun ikke hadde hørt om klagen tidligere.

Dette er noen andre eksempler, spredd ut over de tre årene:

«Bodde fra mandag kveld til torsdag før det var noen form for rydding av rommet.»

«Her ser jeg ingenting som var bra. Har bodd mye på hotell, men dette var det verste, og dette er pasienthotell. Har tatt bilder og skal vise videre. Alt kan bli bedre. Her trengs ordentlig vask/støvsuging. Urin på gulvet, negler på gulvet, og masse flass i sofaen.»

«Rommet var dårlig rengjort, søppel var ikke tømt fra kurven. På badet var ikke servant vasket og brukte handduker lå på gulvet.»

«Urinflekker foran/rundt toalettet og masse urinstriper (inntørka) på yttersida av toalettskåla! Gulvene i oppholdsrom også støvete og skitne. Kan umulig ha vært vaska.»

Det ser ikke ut til at renholdet har blitt bedre med tiden. Det kom fire nye klager den siste uka før NRK publiserte den første saken om blod på veggen og tånegl i madrassen.

Sjefen: Stort sett bra

Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo ved UNN viser til at gjestene ved hotellet i all hovedsak er fornøyd med renholdet. I gjennomsnitt får de karakteren 8,3 på en skala til 10.

– Pasienthotellet har ca. 65.000 overnattinger per år. Når vi går igjennom sakene, ser vi at vi har mellom fem og ti skriftlige klager per år. Med et så stort antall overnattinger er det fullt mulig at det skjer uheldige hendelser, sier Lindsetmo.

Han understreker samtidig at ledelsen tar avvikene svært alvorlig. Saken har vært oppe i ledelsen og på allmøter med de ansatte.

Klinikksjef Rolv-Ove Lindsetmo Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

– De har forklart at stikkprøvekontrollen og den daglige utsjekkingen av hvert eneste rom i praksis er svært vanskelig og nesten umulig å klare. Vi må ha en annen type kvalitetssjekk for å sikre at vi har renholdet rom til enhver tid.

Lindsetmo nevner en rekke tiltak knyttet til opplæring, rutiner, kontroll og oppfølging av klager.

– Vi skal drive kontinuerlig forbedring, ikke søke etter syndebukker og finne noen å ta.

Konkurranse gir dårlig kvalitet

Forskningssjef Sissel C. Trygstad i Fafo har studert renholdsbransjen siden 2011. Hun ser gjennomgående en tydelig sammenheng mellom konkurranseutsetting og kvaliteten på arbeidet. Det var ikke minst tilfelle i Forsvaret, som Fafo har gransket spesielt.

Forskningssjef Sissel Trygstad

– Det var gjennomgående oppfatning at kvaliteten var blitt vesentlig dårligere etter at renholdet var satt ut. Det var rett og slett sånn at det var gjørmete og skittent enkelte steder.

Årsaken er presset på pris. Og det offentlige kjører enda hardere enn det private næringslivet, ifølge renholdsfirmaer som forskerne har snakket med.

– I renholdsbransjen er det jo selve arbeidskraften som driver kostnadene. Det vi ser ut fra vår forskning er at når renholdet outsources, skal som regel renholderne utføre den samme jobben på kortere tid.

Det som går tapt, er alt det usynlige arbeidet som aldri har stått skrevet ned i et oppdrag. Det blir heller ikke spesifisert når folk utenfra overtar jobben.

– Dette er noe de ansatte bare har gjort, som å rydde bort kopper og vaske over bordflater, sier Trygstad.

Kontroll

Klinikksjef Lindsetmo er ikke overbevist om at de kommer noen vei ved å la egne ansatte utføre renholdet ved Pingvinhotellet:

– Det viktigste er at vi har at kvalitetssystem som sørger for at det ikke skjer avvik, uavhengig av hvem som leverer renholdstjenesten.