– Da de ansatte ikke ordnet opp, endte det med at jeg kjøpte en flaske sprit og renset rommet selv, sier kvinnen.

Dette hendte tilbake i april. NRK har valgt å la kvinnen dele sin opplevelse under anonymitet.

– Den andre dagen jeg var der, lå det store støvdotter i sminkemappa mi. Da kikket jeg opp og så et skrekkelig syn i ventilene, sier kvinner, før hun viser NRK bildebevisene.

Pasienthotellet satte i gang undersøkelser av saken da NRK kontaktet dem sist fredag.

– Da jeg fikk høre om dette tok vi en full runde på huset. Jeg kan ikke gjøre annet enn å beklage opplevelsen hennes, og dette er ikke vår standard. Her er det noen rutiner som ikke har fungert. Vi er glade for å ha fått beskjed om dette, og tilbakemeldingen viser at vi har en stor jobb å gjøre for å sikre at dette ikke skjer igjen, det er vi i gang med, sier hotellsjef Astrid Ronesen.

NRK har vært i kontakt med to andre kilder som har lignende historier å fortelle om pasienthotellet i Tromsø.

Rusk, tjukt med støv og skitt, slik så rommet på pasienthotellet ut. Foto: Privat

Ble bedt om å vaske selv

Da kvinnen møtte opp i resepsjonen for å klage på renholdet, fikk hun vite at det ikke var noen på jobb som kunne fikse det. Men hun fikk låne en støvsuger.

– Den kortsluttet. Det var jo livsfarlig, med brudd i ledningen inntil støpselet, sier hun.

Pasienthotellet kjenner ikke til at det skal ha blitt utlevert noen støvsuger.

– Har hun fått en støvsuger? Dette må jeg undersøke nærmere, sier Ronesen.

Astrid Ronesen er sjef for pasienthotellene ved Universitetssykehuset Nord-Norge, hun beklager overfor hotellgjesten som opplevde et møkkete rom. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Undersøkte resten av rommet

– Jeg begynte å se meg rundt og innså hvordan resten av rommet var, forteller kvinnen til NRK.

Hun beskriver det som støvete og skittent stort sett over alt.

– Oppe på lampene og alle flater og kanter var det skitt. I dusjen og rundt krana var det størknet fast det som ser ut som gamle hudrester, flass og hår. Da kjøpte jeg en flaske desinfiseringsmiddel på apoteket og vasket alt.

– Jeg var glad jeg var frisk da jeg bodde der og ikke hadde dårlig immunforsvar. Jeg var bare på et kurs.

I løpet av oppholdet så hun flere rom og fikk bekreftet at hun ikke var alene om opplevelsen.

Søppelbøttene på et fellesrom ble ikke tømt mellom torsdag til mandag. Den var full allerede lørdag, og det begynte å lukte.

En rad med kaffeflekker i trappa ble liggende i over en uke. Det var svære hybelkaniner i alle korridorene, ifølge kvinnen.

Klage, men ikke svar

– Den hyggelige damen i resepsjonen ba meg om å levere en skriftlig klage. Det var ikke et ukjent problemet, og de hadde fått klager før, forteller kvinnen.

– Jeg gikk igjennom punkt for punkt hva og hvor jeg hadde vasket, og jeg etterlyste rutiner og opplæring av de ansatte. Jeg hadde faktisk forventet å bli kontaktet av ledelsen og å få en beklagelse, men det kom aldri.

Kvinnen sier hun var innom ledelsens kontor to ganger for å få snakke med den ansvarlige, men fikk bare beskjed om at lederen ikke hadde tid.

Over et halvt år etter oppholdet på pasienthotellet har hun fortsatt ikke fått tilbakemelding fra de ansvarlige på sykehotellet. Derfor velger hun å fortelle historien sin til NRK. Hotellsjef Ronesen forklarer at hun ikke har hørt om dette før nå.

– Jeg kjenner heller ikke til at noen andre hos oss har vært kjent med klagen fra kvinnen. Det kom totalt overraskende på meg, og jeg har hatt fullt fokus på det siden, sier Ronesen.