Rømte fra pasienthotell med nyfødt barn – fant blodig plaster under sengen

Flere historier kommer nå fram om manglende renhold på Pingvinhotellet til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Linda Renmælmo tok inn dagen etter at hun hadde født sin sønn i januar. Oppholdet ble kortere enn planlagt.

Med nyfødt barn var det ikke aktuelt for Linda Renmælmo å bli boende, etter en natt sjekket hun, mannen og guttungen ut. Foto: Privat

– Under sengen lå et plaster med blod, det hang støv ned fra ventilasjonen og så var det hår i vasken på badet. Så vi fant ut at det ikke var forsvarlig å ha en nyfødt baby på rommet, sier Renmælmoen.

Etter én natt på pasienthotellet reiste de hjem, to dager tidligere enn planlagt.

– Vi klagde i resepsjonen, fylte ut et standard klageskjema, men hørte ingenting.

Også andre har opplevd det samme.

Tommy Vevang sluttet å bo på Pingvinhotellet etter at klagen hans ikke ble besvart. Foto: Privat

Tommy Vevang forteller NRK en historie som ligner.

– Jeg har ofte bodd på Pingvinhotellet, og jeg har vært nødt til å bruke håndduk for å vaske skitt på badet, og det har vært veldig støvet på rommene. Da jeg klaget fikk jeg ikke svar, og da sluttet jeg å bo der, sier Vevang.

Det er et eksternt renholdsfirma som gjør rent ved pasienthotellet. I vår fikk et nytt selskap ansvaret for dette, men ifølge sykehusledelsen var dette resultat av en vanlig anbudsrunde.

Dårlig hygiene har ikke vært på dagsorden tidligere.

– Det er ille

Professor i medisinsk mikrobiologi, Ørjan Olsvik, er kritisk til det han ser på bildene NRK tidligere har publisert. De ble tatt av en kvinne som bodde på pasienthotellet i april.

– Jeg har sett bildene, og det er ille. Det er ikke positivt for en nyoperert pasient med operasjonssår å oppholde seg i et miljø som rett og slett ser ut til å være skittent – til de grader.

Professor i mikrobiologi, Ørjan Olsvik ved Universitetet i Tromsø, spør seg hvilke kvalitetssikringssystemer pasienthotellet har. Foto: Kristine Østvold / NRK

Miljøbakterier er ikke nødvendigvis farlige, men Olsvik mener dårlig hygiene blir et stort problem når pasienter vandrer fram og tilbake mellom sykehus og hotell.

– Bakterier kan dras fram og tilbake, og de lever godt i et miljø med dårlig hygiene. Det er ikke bra, sier Olsvik, som understreker at han uttaler seg på grunnlag av bildene NRK har publisert.

Setter i gang strakstiltak

Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken på UNN har ansvaret for Pingvinhotellet. Han sier seg enig i at det er svært uheldig med dårlig hygiene på et pasienthotell.

Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken på UNN melder om møter i serier etter at NRK satte søkelyset på hygienen ved pasienthotellet. Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

– Hvis man har en for dårlig hygienisk standard så er det en risiko uansett hvor man er hen, sier Lindsetmo.

Ifølge klinikksjefen er det satt i gang strakstiltak for å bedre kontrollen med romvasken.

– Vi har hatt en møteserie både i går og i dag. Vi har gått gjennom hvilke rutiner vi har internt for å avdekke manglende vedlikehold, og vi har skjerpet inn slik at hotelldirektøren personlig er med på de ukentlige internkontrollene, sier Lindsetmo.

En negl funnet av en kvinne som bodde på pasienthotellet tidligere i år. Foto: Privat

Vurderer eksternt renhold

Professor Olsvik spør seg om pasienthotellet har gode nok kvalitetssikringsrutiner. Han sier han håper inderlig dette er enkeltstående tilfeller.

– Folk har klaget uten å få svar, og nå klarer ikke ledelsen ved pasienthotellet å finne klagene. Det vi si at de ikke har et kvalitetssikringssystem, eller hvis de har et, så fungerer det ikke. Noe så enkelt som et skjema hvor man signerer for hver vask som er gjort, har de noe sånt? spør professor Olsvik.

Klinikksjef Lindsetmo sier pasienthotellet har kvalitetssikringssystemer.

– Det som skjer er at renholder fra eksternt firma melder fra til resepsjonen om at rommet er klart, og så har husøkonom stikkprøvekontroller på det, sier Lindsetmo.

Klinikksjefen sier man vurderer om renholdet ikke bør overlates til eksterne aktører.

– Vi har diskutert om også renholdet på pasienthotellet bør være del av det interne, men har ikke kommet fram til noe annet nå, sier Lindsetmo.

Pingvinhotellet ved UNN. Foto: Jonatan Ottesen / NRK

Skuffelse for nybakt mor

For Linda Renmælmoen var det en skuffelse å få en slik start på tiden med å bli kjent med sin nye gutt.

– Vi flyttet jo ut derfra på grunn av barnet, vi foreldre kunne sikkert overlevd der, men vi ville ikke at det nyfødte barnet vårt skulle være der.

Hun forstår ikke at det kan være så stor forskjell på hotellet og sykehuset.

– De har det jo veldig fint og rent på sykehuset, så jeg forstår ikke hvorfor hotellet har så mye dårligere hygiene.

– Ikke hørt om dårlig hygiene før

Selv om UNN og Pingvinhotellet nå setter i gang endringer i rutinene, kjenner ledelsen seg ikke igjen i at det generelt skal være noen dårlig hygiene ved pasienthotellet.

– For sykehusledelsen er det første gang vi hører om hendelser med manglende renhold og pasientklager. Vi har en åpen evaluering på nett for pasienter, sier klinikksjef Lindsetmo.

– Flere forteller til NRK at de har klaget på manglende renhold uten å få svar fra hotellet. Du sier du ikke har hørt om noen klager, hvor har klagene blitt av, når dere ikke finner dem?

– De har nok vært håndtert, eller kanskje ikke håndtert, internt hos de ansatte, uten at de har blitt løftet opp som et systemproblem for å bedre kvaliteten i renholdet. Så det handler også om at vi må få på plass et avvikssystem slik vi har på sykehuset.