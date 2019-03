Hysj-hysj om ny amerikansk spion-radar til Finnmark

På havna i Vardø har en spesialtransport kommet direkte fra Portland i USA, med deler av en militær radar. Lasteskipet som har fraktet radaren er det største som noensinne har lagt til kai i fiskeværet i Finnmark.

Kolliene som losses er merket med et amerikansk offentlig kontraktsnummer. Kontraktsnummeret viser at forsendelsen er radarutstyr levert av det amerikanske konsernet Raytheon, som også produserte den forrige radaren.

Leveransen tilhører en kontrakt på 93 millioner amerikanske dollar – eller med dagens kronekurs: 770 millioner norske kroner.

Slår mot kamera

De som losser den amerikanske båten, misliker å bli tatt bilde av. En av dem som jobber på den offentlige kaia går med ryggen til og dunker mot NRK-kameraet, deretter slår han med hånda mot kameraet.

– Du kan ikke ta bilder av lastebilen min, sier arbeideren før han vender seg bort og går.

En annen mann i en lastebil holder ei hånd opp foran ansiktet sitt, og viser tydelig at han misliker å bli tatt bilde av.

De som tar imot den amerikanske radaren i Vardø vil ikke bli fotografert. Foto: Bård Wormdal

I flere dager frakter tunge kjøretøy lukkede kasser til et avstengt militært område nært sentrum. Når de største partiene skal gjennom tunnelen inn til sentrum, må tunnelen stenges for annen trafikk.

Forarbeidet for den nye radaren har pågått lenge. Byen har fått ny kraftforsyning. Understellet til radaren, som med flere nivå under bakken er om lag femten etasjer, er også kommet på plass.

Understellet til den nye radaren er over ti etasjer, og er et av byggene med flest etasjer i Finnmark. Foto: Bård Wormdal

Sender data til U.S. Strategic Command

Etterretningsanleggene i Vardø er et tosidig samarbeid mellom USA og Norge. Globus-systemet sender data til U.S. Strategic Command, som har ansvar for bruk av atomvåpen og for militære operasjoner i verdensrommet. Også Norge får etterretningsinformasjon fra Globus.

Alle i Vardø er imidlertid ikke like begeistret for moderniseringen av anlegget.

– Du vet ikke hva det bringer med seg, alt det som kommer. Jeg savner informasjon om hva som blir installert, og hvilken innvirkning det har på lokalsamfunnet, sier Jim Valle.

Jim Valle i Vardø etterlyser informasjon om den store transporten av nytt militært utstyr. Foto: Bård Wormdal

Etterretningsanleggene i Vardø er 28 kilometer fra grensa til Russland. Noen få mil lenger unna er Nordflåtens atomubåter, hovedtyngden i Russlands militære styrke. Russland har lenge og kraftig reagert på den amerikansk-norske etterretningsstasjonen i Vardø.

24. mars 2017 fløy ni russiske kampfly i angrepsformasjon mot Vardø og bøyde først av etter at de var så nært at de kunne ha rammet radaranleggene med raketter.

14. februar 2018 fløy igjen 11 taktiske bombefly i angrepsprofiler mot Vardø før de svingte av like utenfor norsk luftrom.

De siste to årene har russiske bombefly simulert angrep på de amerikansk-norske radaranleggene i Vardø to ganger. Foto: Forsvaret

Etterretningstjenesten er taus

Etterretningstjenesten er norsk partner for Globus-systemet med ansvar for den daglige driften. Kommunikasjonsrådgiver Erik Sørflaten i Etterretningstjenesten vil ikke gi opplysninger om transporten av en ny sensor til Øst-Finnmark.

Han skriver i en e-post at «Etterretningstjenesten aldri kommenterer metoder, relasjoner eller kapasiteter, da dette er å anse som sikkerhetsgradert informasjon, og at dette gjelder også det som har med oppgradering av Globus-systemet å gjøre.»

Det amerikanske fartøyet Ocean Globe er det største lasteskipet som er lagt til i Vardø Foto: Bård Wormdal

Etterretningstjenesten har tidligere sendt ut en pressemelding om moderniseringen, men ikke alle i byen er beroliget av det.

– Det på grunn av at den nye radaren blir et mål for andre makter. Dette er en radar som kan se nesten hviten inn i øynene på Russland. Vi har snakket om stråling før denne kom til byen, jeg vet ikke hva som kommer til å skje nå, sier Leif Erling Olsen.

Vardøværingen Leif Erling Olsen misliker at byen får en ny amerikansk radar. Foto: Bård Wormdal

Skal følge objekter i verdensrommet

På nettet er det mye informasjon om radarsystemet i Vardø. Globus overvåker områder som ikke dekkes av andre amerikanske radarsystem, og er USAs mest avanserte radarsystem for å følge objekter i verdensrommet.

Forsker Michael Meyer ved Institutt for forsvarsstudier mener den nye radaren kan være en del av et omstridt rakettskjold mot atomraketter. Dette har Etterretningstjenesten benektet.

Professor Theodore Postol ved Massachusetts Institute of Technology, MIT, mener den nye radaren er en del av en opprustning som vil føre til en stormaktskonfrontasjon.