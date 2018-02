Lokalbefolkningen raser mot feilinformasjon om ny topphemmelig radar

– Det her rimer jo ikke i det hele tatt. Det er jo fullstendig feil. Det kan vi se fra begge sider. Det er helt galt, sier Øivind Degerstrøm.

– Jeg tenker at det ikke stemmer overens overhode. På illustrasjonen er det nesten så radaren blir borte. Men i virkeligheten vil den bli minst like høy som Globus II, sier Frank Steinar Eines.

De er to av flere som reagerer sterkt på det nye etteretningssystemet som nå holder på å reise seg i kommunen. Forsvaret har hevdet at det kun er snakk om en modernisering.

Med flere nivå under bakken er understellet til den nye radaren allerede ti etasjer, opplyser kilder tilknyttet byggearbeidene. Arbeidet pågår under strenge sikkerhetstiltak syv dager i uka.

Arbeidere med lavest sikkerhetsklarering følges av andre med høyere sikkerhetsklarering inne på området, opplyser tidligere ansatte. Mobiltelefoner og all annen elektronikk må legges igjen utenfor det lukka området også under betongarbeidet.

Skifter ut kontroversiell radar

Det er den lite omtalte amerikanske radaren Globus II som nå skal skiftes ut. Russerne har ment at radaren er en del av det omstridte amerikanske rakettforsvaret, som kan sette Russlands atomarsenal ut av spill.

Den nye radaren 28 kilometer fra Russland skal varsle den amerikanske militærkommandoen om trusler i verdensrommet, og gi data for angrep, ifølge amerikanske dokumenter.

Slik mener professor Theodore Postol med MIT ny radar kan følge atomrakett over Nordpolen mot østkysten av USA. Foto: Plansje: MIT

I tillegg er Globus-systemet også et redskap for det norske Forsvaret. Men i Vardø er det misnøye med informasjonen til befolkningen om den nye radaren.

– Det er jo nesten latterlig. Det er en CIA-ting, så det er hemmelig det og. Vi vet ingenting. Vi vet at det kommer en ny radar som ikke er farlig. Informasjonen har vært svært mangelfull, vil jeg si, sier Vegard Bangsund.

– Vi har en forsvarsminister fra Finnmark, hva vil du si til han?

– Nei, Frank Bakke, nå må du opplyse oss og la det dryppe noen kroner av de åtte-ni milliarder som det koster å bygge den her til Vardø kommune. Det er ikke mer enn rett og rimelig, sier Bangsund.

– Informasjonen har vært svært mangelfull, sier Vegard Bangsund. Foto: Bernt Olsen / NRK

Kommunen kritisk til informasjon

Ordfører i Vardø kommune Robert Jensen kritiserer informasjonen om den nye radaren. Foto: Bård Wormdal

Mange i fiskeværet er kritisk, men vegrer seg mot å bli intervjuet. Etterretningsstasjonen gir sårt tiltrengte arbeidsplasser.

I utbyggingsfasen er det for eksempel behov for 15 norske elektrikere i over ett år, får NRK opplyst av kilder tilknyttet byggeprosessen. Etter den tid tar amerikanske elektrikere over. Dessuten har den nye radaren gitt ny strømtilførsel til byen. Kommunens ledelse skulle likevel gjerne sett at informasjonen var bedre.

– Informasjonen kunne sikkert vært mer nøyaktig av det vi har fått på akkurat det området. Som vi ser den i dag, virker den større enn det plansjen viser, sier ordfører Robert Jensen.

Utbyggingen er ikke byggesaksbehandlet i kommunen. Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra Etterretningstjenesten.