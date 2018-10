Her lærer barna at maten ikke kommer fra frysedisken

– Oi, dem skjærer jo hodet av den, sier fireåringen Milly Marie under den tradisjonsrike reinslaktingen ved Áisaroaivi i Finnmark.

Hun er en av barna som går i den samiske barnehagen i Álttá Siida i Alta, som i år utsatte en brannøvelse for å få med seg høstens reinslakting.

Barnehagebarna fikk se hvordan rein ble fanget i innhegningen, avlivet og slaktet i høst. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

I skarp kontrast til kjendisene som ikke ville vedkjenne seg slakting av dyr i NRK-programmet Folkeopplysningen, så har barnehageledelsen og barna ingen problem med å stille opp på NRK mens dyr blir slaktet.

– Så lenge vi spiser kjøtt her i landet så må vi faktisk innse at noen dyr må dø, sier pedagogisk leder Marie Louise Lantto.

Ada Elisabeth (4) er blant barna som fikk et nært innblikk i hvor kjøttet som hun spiser kommer fra. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Dyret må dø før det kan spises

Hvert år lar Álttá Siida barnehage ungene se slakteprosessen fra avliving til partering. Samtidig som de forklarer hva som skjer når rein blir slaktet.

– De er fullt klar over at dyret må dø før vi kan begynne å slakte og få mat, sier den pedagogiske lederen, som også lar barnehagebarna få se og kjenne etter tegn på at rein faktisk er død.

4-åringene i Álttá Siida barnehage får svar på alt det de lurer på når de er på reinslakting. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Dermed får også ungene en innføring på hva de ulike kroppsdelene på reinen er gjennom slakteprosessen.

– Det kan jo hende det er mer naturlig for de samiske barna å være med på dette, sier Lantto.

Johannes blåser i lungene fra en slaktet rein, Ada Elisabeth (4), pedagogisk leder Marie Louise Lantto og Marit Anne (5) følger med. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Kommer ikke fra frysedisken

Reineier Johnny Henrik Skum synes det er positivt at barn i ung alder får et innblikk i hvor maten kommer fra.

– Det er bra at de ser at det ikke er fra i kjøledisken på butikken, sier Skum, som legger til at det er viktig å dele denne delen av den samiske kulturen.

Reineier Johnny Henrik Skum mener det er viktig at både barn og voksne vet at maten ikke kommer fra frysedisken på butikken. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Likevel er det litt varierte reaksjoner på å se rein bli avlivet og slaktet, innrømmer Skum.

– Enkelte reagerer med å si «æsj», sier reineieren.

– Men så forklarer de voksne for dem at det er slik maten blir laget.