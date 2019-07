Har fått kontroll på skogbrann i Alta

Politiet meldte på Twitter i 15-tiden at en skogbrann i Tverrelvdalen i Alta kommune hadde spredd seg.

110-sentralen meldte at det er ved Opgårdvannet det brenner. Det er et stykke unna vei, og brannvesenet måtte bruke firhjuling for å komme til stedet for å starte slukkingen.

Se skogbrannen i Alta fra lufta Du trenger javascript for å se video.

Begynner å få kontroll

Det ble også kalt ut brannhelikopter til området. Vaktleder ved 110-sentralen i Finnmark, Fred-Ole Holmen, opplyser om at helikopteret som er rekvirert til området har startet slukningsarbeidet.

Holmen legger til at de begynner å få kontroll på skogbrannen fra bakken.

– Vinden har roet seg ned, så vi har vært heldige med det, sier vaktlederen.

Det er svært varmt i området, og det er derfor ekstra krevende for mannskapene som skal slukke skogbrannen. Foto: Peter Kristensen

2–3000 kvadratmeter

Det er et stort område ved Opgårdvannet i Tverrelvdalen som har blitt berørt av skogbrannen på mandag.

Knut Suhr, brannsjef i Alta kommune. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Brannsjef i Alta kommune, Knut Suhr, opplyser at det er rundt 16–17 personer fra brannvesenet og Sivilforsvaret som har bistått i slukningsarbeidet.

– Det er 2–3000 kvadrat som er berørt av brannen, sier Suhr.

Kobler ut høyspentlinja i området

På grunn av skogbrannen er høyspentlinja er også koblet ut i området. Statnett opplyser at det er rutine hos dem å koble ut linja når det er brann i området.

Kommunikasjonssjef i Statnett, Irene Meldal, sier at linja blir koblet ut for å unngå at de blir ødelagt.

– Den vil være koblet ut fram til brannen er slukket, kommenterer Meldal.

Ingen i området vil bli berørt av at strømmen koblet ut på denne strekning, ettersom det andre alternativ å sikre at husstander i området får strøm.

Det er i et svært ulendt terreng det er skogbrann i Alta kommune. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Stengte veien

Politiet opplyser at det kun er nødetatene som får kjøre inn mot brannområdet i skogen ved Opgårdvannet i Tverrelvdalen. Årsaken er at man frykter at veien skal bli blokkert. Det er også et brannhelikopter på vei til stedet.

Brannen i Tverrelvdalen har spredt seg raskt på grunn av vind, og politiet melder at de derfor har kalt inn mer slukkemannskap. Alt av brannpersonell skal nå bistå, med støtte fra Sivilforsvaret. Statnett og Alta kraftlag er også varslet.