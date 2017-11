Har du et av disse produktene? I så fall bør du kvitte deg med det

Prinsessekjoler som kan kvele småbarn, arbeidslamper og radioer som kan starte brann. Lista over farlige produkter er lang. Og den er tilgjengelig på en egen side hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Har man noen av disse produktene, er det viktig å slutte å bruke dem eller levere dem tilbake der de er kjøpt, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i direktoratet.

Loven krever at produsenter og importører selv rapporterer produkter med feil. Da havner produktet på lista til DSB.

– Vi hadde for en stund siden et leketøy som hadde farlige deler som barnet fikk i halsen. Mammaen meldte fra om dette, og produktet ble fjernet fra markedet i løpet av et døgn, sier Pedersen.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Måtte trekke tilbake produkter

Clas Ohlson er en av butikkene som har opplevd at deres produkter havnet på listen.

I fjor ble et par armringer til barn tilbakekalt, da det viste seg at det kunne komme luft ut av ventilen hvis hetten ikke var lukket. Kjeden stoppet salget og har destruert armringene de hadde på lager.

Et annet produkt var radioen Pinell GO, som ble trukket tilbake etter å ha utviklet høy varme, røyk, og i noen tilfeller flammer. Fortsatt er det tusenvis av de brannfarlige radioene i norske hjem.

Slik så Pinell-radioen ut etter at den tok fyr i Oslo i oktober. Foto: Brann- og redningsetaten

Camilla Tully, presseansvarlig i Clas Ohlson, sier til NRK at de har rutiner på å kjøre advarsel og tilbakekaller produkter når de blir klar over at det er noe galt med dem.

– Dette skjer svært sjelden, og eksempelet jeg husker er disse radioene fra Pinell, som jo er en kjent merkevare.

– Men hvorfor skjer dette med produkter dere fører?

– Det kommer litt an på. Vi har gjerne testet produktet før vi bestiller det inn, men så oppstår det situasjoner i etterkant, som produsentene av produktet blir oppmerksom på. Litt avhengig av hva det er, så kjører vi enten ut en advarsel eller vi stopper produktet helt, sier hun.

Camilla Tully, presseansvarlig for Clas Ohlson, sier de tar feil på produktene på alvor, og har rutiner for å fjerne dem fra markedet raskt, hvis feilen er alvorlig.

Kjøpe/selge/bytte

Et problem med at vi oftere kjøper brukte gjenstander på nett, er at ingen har kontroll over produktene som er tilbakekalt.

– Det er vi veldig klar over. Det er viktig at de som kjøper produkter fra privatpersoner eller over nett, og som ikke er innom norske importører, er bevisste på dette, sier Pedersen til NRK.

Hun sier de selv tester produktene det tipses om og som havner på nettsiden.

– Så må produsentene, importørene eller forhandlerne overbevise oss om at produktet er i orden. Men det som oftest skjer er at produktet trekkes fra markedet, sier hun.