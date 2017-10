Brannvesenet advarer etter DAB-brann

– Jeg ble møtt av et helt svart rom. Det som var igjen av radioen stod utbrent på benken, forteller Ove Getz.

Ove Getz bor sammen samboeren og to barn i eneboligen på Bøler. Foto: Fouad Acharki / NRK

Mandag ettermiddag gikk brannalarmen hjemme hos Getz på Bøler. Han ble varslet av alarmselskapet, og da han kom hjem ti minutter senere hogget brannvesenet seg gjennom ytterdøra hans.

– Det var røyk overalt, sier han. '

Brannårsaken? En radio.

– Dette kunne i verste fall endt i en fullstendig nedbrent bolig. Heldigvis fikk vi stoppet det, men neste tilfelle har vi ikke kontroll på, sier Sigurd Folgerø Dalen, branninspektør i Oslo brann- og redningsetat.

Branninspektør i Oslo brann- og redningsetat, Sigurd Folgerø Dalen. Foto: Gøril Furu / NRK

Fortsatt 10 000 brannfarlige radioer i norske hjem

Tidligere har DinSide skrevet om radioen av typen Pinell Go og Pinell Go+ som har vist seg å være svært brannfarlig. I september 2015 kalte selskapet TT Micro tilbake 50 000 DAB-radioer. Radioen som brant på Bøler, var av samme type.

Høsten 2015 fikk selskapet de første meldingene om at radioen var brannfarlig. Da hadde radioen vært i salg i to år. De startet da en omfattende tilbakekallelsesprosess for å samle inn så mange som mulig av de 50 000 solgte radioene.

Tom Vedvik, medeier, TT Micro. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Siden vi oppdaget feilen sommeren 2015 har vi bedt folk om å sende radioene tilbake, men fortsatt er det grovt sett 10 000 radioer som ikke er tilbakekalt, sier Tom Vedvik, markedssjef i TT Micro.

To år etter de første tilbakekallelsene får selskapet fortsatt radioer inn daglig. Selskapet har en oversikt over de fleste som eier radioen og har tatt kontakt med eierne for å informere om farligheten. Totalt har det vært rundt 70 branntilfeller tilknyttet radioen.

– 70 branner av 50 000 solgte radioer oppleves ikke som et høyt tall. Men de 70 tilfellene er potensielle bolig- og dødsbranner. Tallet burde vært null, sier branninspektør Dalen.

– Det henger som en grå sky over oss, som aldri blir borte. Det er vårt ansvar og vi gjør alt vi kan for å få alle radioene tilbakekalt, sier Vedvik i TT Micro.

Det var VG som først omtalte saken.

Pinell Go og Pinell Go+ som er produsert mellom 2013 og 2015, er på grunn av en produksjonsfeil svært brannfarlig. Foto: Pinell

Feil i batteriet

Bakgrunnen for at radioen er brannfarlig ligger i batteriet.

– Det er en produksjonsfeil på radioens batteri, som oppsto på grunn av en forurensing under produksjonen, sier Vedvik.

Feilen gjør at batteriet blir overopphetet. Selskapet fikk etter de første bekymringsmeldingene en rapport som konkluderte med at radioen måtte tilbakekalles.

For Ove Getz og familien var det bare badet som ble skadet, fordi baderomsdøren var lukket.

Nå har de fått tilbud om en ny radio.

– Vi er skeptisk til å ta imot en ny radio, men gjør vi det skal den aldri stå på lading når vi ikke er hjemme, sier Getz.