Han bygger en folkedomstol i is der staten er tiltalt

Bellona og Natur og ungdom saksøkte i oktober staten for å ha åpnet for nye oljefelt i Barentshavet.

Rettsprosessen skal foregå i Oslo tingrett i år, men får en liten tjuvstart under prosjektet «Århundrets rettssak» i Kirkenes.

– Uansett utfall i retten så vil det i aller høyeste grad angå de menneskene som bor her i Kirkenes, sier Ragnhild Freng Dale som er regiassistent i prosjektet.

Teater og virkelighet møtes under «Århundrets rettssak» der ekte jurister og advokater skal snakke med mange av vitnene som er innkalt i den faktiske rettsprosessen.

Guro Vrålstad (t.v.) og Ragnhild Freng Dale (t.h.) har jobbet med prosjektet «Århundrets rettssak» i et halvt år og er spent før forestillingen som starter torsdag kveld. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Store navn på vitnelisten

Noen av dem som skal møte opp på den iskalde vitneboksen er partisekretær i SV, Kari Elisabeth Kaski og ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen.

– Ved å iscenesette dette som en forestilling og en folketribunal får vi muligheten til å løfte dette inn i den offentlige debatten, sier Dale.

Mange store navn fra oljenæringen, blant annet Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, er invitert til å delta, men har takket nei.

Kun en tillitsvalgt i fagforbundet SAFE blir å representere oljenæringen i forestillingen som skal gå i tre dager.

Det er kunstner Morten Traavik som står for konsept og regi. Mange av kunstnerens tidligere prosjekter har vært omstridt.

Kvelden før det hele startet gjøres siste finpuss på is-rettsalen. Foto: Stian Strøm / NRK

Norgesrekord i is

En av Norges mest kjente isskulptører, Peder Istad, er arkitekten bak rettssalen som skal være arenaen for «Århundrets rettssak».

Hele 190 tonn med is hentet rett fra et av vannene i Kirkenes må til for å bygge skulptørens rekordstore kunstverk.

– Det skal være dramatisk og kraftfullt, og det er derfor vi ender på et så stort prosjekt. Det blir i hvert fall ny norsk rekord, om ikke skandinavisk, forteller Istad.

Skulptøren står bak mange kjente kunstverk av is, blant annet isskulpturene til åpningen av Svalbard globale frøhvelv og iskunst til Kongens 70 årsdag på Slottsplassen.

– Vi jobber på en helt annen måte her i Kirkenes med mange maskiner og store volumer. Det er spennende å se hvordan det funker, sier kunstneren.

Store maskiner må til for å løfte byggesteinene i is som veier rundt to tonn hver. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Russisk hjelp

En viktig del av byggverket er amfitribunene som skal kunne tåle 150 mennesker under forestillingene.

Når byggematerialet kun er is har Istad vært nøye med beregningene for å være sikker på at tribunene blir å holde.

Kunstneren har jobbet 12–14 timers dager den siste uken sammen med blant annet isskulptører fra Arkhangelsk i Russland for å få kunstverket ferdig.

«Århundrets rettssak» er en del av festivalen Barents Spektakel og alle som er i Kirkenes er invitert.

På forestillingens siste dag blir det folkeavstemning om hvem skal vinne rettssaken.