Frode Bergs advokat: De siste seks månedene var de tøffeste

Det sier Frode Bergs russiske forsvarer Ilja Novikov til NRK fredag, kort tid etter at løslatelsen av den spiondømte 64-åringen ble kjent.

Novikov har bistått Berg sammen med den norske advokaten Brynjulf Risnes. Nå er han lettet over at saken er over etter nesten to år.

– Det verste for meg og Berg var at vi ikke kunne forstå hvor nær vi var løsningen av situasjonen. Hver eneste gang han så meg i fengselet det siste halve året, var han mer og mer nervøs. Sånn usikkerhet påvirker folk, sier Novikov.

– Etter at Berg ble dømt, hadde jeg fortsatt stort ansvar for ham, fordi kontakten mellom ambassaden og Berg var veldig begrenset. De hadde ikke lov til å diskutere saken med Berg. Han kunne bare få opplysninger om saken fra meg. Og jeg var den eneste personen Berg kunne snakke med andre gjennom.

– Når fikk du vite om den diplomatiske løsningen på saken?

– At det var realistisk, visste vi allerede i april, før rettssaken var over. Derfor sa vi at vi ikke skulle anke dommen. Men at det skulle ta så lang tid, hadde vi ikke trodd. Vi håpet på at det skulle ta maksimalt et par måneder. Men han ble altså sittende i fengsel ytterligere et halvt år, sier Novikov.

– Det tøffeste for ham var følelsen av uvisshet. Teoretisk kunne han bli løslatt når som helst, sier Novikov.

Å være domfelt og sitte i fengsel på ubestemt tid, uten å ane når det skulle ende, var den største belastningen i saken, sier forsvareren.

Vendepunktet for Berg kom denne uka:

– Jeg så ham på tirsdag og sa til ham at utvekslingen var planlagt mot slutten av uka. Når du sier noe slikt til noen, er det enklere å føle seg bedre.

–Hvordan er helsetilstanden hans?

– Han føler seg mye bedre enn i de siste to årene.

– Ikke normal prosess

Han mener saken har vært komplisert og på mange måter uvanlig. Løslatelsen kom etter ekstraordinære tiltak og vanskelige diplomatiske forhandlinger på høyt nivå.

– I prinsippet burde det blitt avgjort av domstolen, men vi ser at Russlands domstol ikke ønsker å gjøre det, sier Novikov

– Til sammenligning ble russerne som var avslørt for å ha jobbet for russisk etterretning i europeiske land, sendt ut av landet, mens Berg, som er en gammel mann, har vært fengslet i to år. Hvis denne avtalen ikke hadde kommet på plass, ville han blitt sittende i fengsel på ubestemt tid. Det er selvfølgelig ikke en normal situasjon, selv om man vurderer det med utgangspunkt i russisk lovverk, sier Novikov.

Frode Bergs kone Anita Berg fotografert i Oslo i dag, der hun venter på å få mannen hjem. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Novikov sier det var svært tidkrevende og vanskelig å få i land en prosess som også involverte Litauen.

– Hvis det hadde vært en utveksling mellom Russland og Norge, hadde alt gått mye raskere. Jeg kan ikke fortelle om detaljer, men dette var ikke den første løsningen som ble vurdert.

Novikov har visst en måneds tid at Litauen ville bli involvert, selv om ikke alle detaljer var kjent.

– Hvorfor ble Berg utvekslet sammen med to litauiske statsborgere mot to russere?

– Jeg kan ikke kommentere Russlands motiver. Det er verken et rent diplomatisk eller et etterretningsspørsmål. Det er et komplisert tema.

Vil ikke kritisere norske myndigheter

– Er du glad for hvordan saken ble løst?

– Jeg er glad for resultatet. Jeg synes den kunne blitt løst på en mye raskere måte, derfor kan jeg ikke si at det var et godt resultat.

– Russland er et vanskelig land. Alle som noensinne har vært med på slike forhandlinger, forteller at det er vanskelig å få i land en avtale, sier Ilja Novikov.

– Jeg tror ikke man kan skylde på den norske regjeringen for at de ikke var effektive nok. Vi vet ikke alle detaljer, men de har sikkert hatt det tøft.