Finnmark Arbeiderparti stemte i november klart og tydelig nei til å konsekvensutrede oljevirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Etter å ha fått ros fra blant andre AUF og flere miljøorganisasjoner, valgte likevel fylkespartiet å gjøre helomvending da de i helga arrangerte årsmøte.

– Flertallet i Finnmark Arbeiderparti, 48 mot 20 stemmer, ønsket å støtte kompromissforslaget om at deler av Lofoten og Vesterålen skal konsekvensutredes, sier leder Ingalill Olsen i Finnmark-Ap.

Flere fylkespartier i Ap har vært i tvil om man skal si ja, eller nei til en konsekvensutredning. At Finnmark Ap nå snur, tror Ingalill Olsen vil påvirke hva Arbeiderpartiet går inn for på landsmøtet i april.

Ingalill Olsen er leder i Finnmark Arbeiderparti. Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Flertallet vil ha utredning

Både fylkespartiet i Troms og Finnmark fikk stor oppmerksomhet før jul, da begge sa klart og tydelig nei til konsekvensutredning.

I Januar kom imidlertid partileder Jonas Gahr Støre med et kompromissforslag. Dette forslaget har Finnmark Ap nå godtatt.

Av 15 fylkeslag som har stemt, har 11 foreløpig sagt ja til forslaget, noe som innebærer at det nå er flertall i partiet for konsekvensutredning.



Forslaget innebærer at det i første omgang kun er områdene sør for Lofoten som blir åpnet for konsekvensutredning av oljevirksomhet, samtidig som Lofotodden nasjonalpark skal etableres.

– Skuffet.

– Jeg syntes det er kjempe trist at Finnmark Arbeiderparti går bort fra det veldig modige standpunktet som de fattet i november. Det er ikke noe tvil om at partiledelsen har lagt opp til at resten av partiet skal ha ryggen til Jonas Gahr Støre, sier Silje Lundberg som er leder i Naturvernforbundet.

Hun mener kompromissforslaget til partiet ikke tar godt nok hensyn til miljøet.

– Området er der Røst-fisket pågår for fullt. Det er her man finner verdens største kaldtvannskoralrev og flere av de viktigste fiskebestandene, sier Lundberg.

Lever i Naturvernforbundet, Silje Lundberg, er skuffet over utfallet på Finnmark Aps landsmøte. Foto: Naturvernforbundet

Hun får støtte av AUF-leder Mani Hussaini. Etter vedtaket til Finnmark-Ap i november kalte Hussaini vedtaket for «en historisk dag for Nord-Norge».

– Her er Finnmark Arbeiderparti på kollisjonskurs med sine velgere som mener man ikke skal konsekvensutrede, mener Hussaini.

– Har tro på verdiskapning

At Aps-fylkesparti i Finnmark har snudd, blir imidlertid godt mottatt i oljenæringen.

– Vi er glad for at Finnmark Arbeiderparti med dette vedtaket ser at en olje- og gassvirksomhet i Nordland kan bidra til verdiskapning og ikke minst sysselsetting i også denne delen av Norge, gitt at en konsekvensutredning fører til en åpning. Det er det ingen automatikk i, sier kommunikasjonsdirektør i Norsk Olje og gass, Tommy Hansen.

Interesseorganisasjonen skulle gjerne ha sett at partiet gikk inn for å konsekvensutrede en større del av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.