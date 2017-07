Eugenie (2) falt over bord i Finnmark – berget av redningsvesten

Eugenie T. Kristiansen på snart 3 år var på sjøen med mamma Benedikte Karoline Tingvold og pappa Jørgen W. Kristiansen tidligere denne uka, og dro opp ei torskeline.

– Da vi kom til den siste blåsa, skulle hun hjelpe til. Hun holdt seg i rekka, og før vi skjønte hva som skjedde – stupte hun uti. Vi hadde ikke sjans til å rekke henne, sier mamma Benedikte Tingvold.

Familien fra Forsøl i Finnmark er en sjøvant familie, som er mye på havet. De er vant med å ha barn med seg i båt.

Eugenie og pappa Jørgen W. Kristiansen under fisketur. Eugenie er stor fan av båten Elias og er glad i å være på havet. Foto: Privat

Denne dagen var det stille sjø og rolig.

Like før Eugenie falt i vannet, streifet det mamma Benedikte at redningsvesten kanskje ville være i veien da hun spiste matpakka si. Men familien har en klar regel, som gjelder for alle som er med i båten.

Eugenie og mamma Benedikte Karoline Tingvold. Foto: Privat

– Ingen vest, ingen tur, forklarer Benedikte.

Det hele var over på et par sekunder.

– Vesten hadde snudd henne på ryggen, og faren fikk dratt henne opp i båten igjen.

Sjokket for familien kom etterpå, da de var kommet i land.

– Da tenkte jeg at sjøen nesten tok henne, og at hvis hun ikke hadde hatt redningsvest på seg, hadde hun ikke klart å snu seg i vannet.

Kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet forteller også at det er viktig å ikke bli sint på barn som faller i vann. Foto: Anette Torjusen / NRK

I nord må alle ha vest

Redningsselskapet har reddet 26 liv i år, som er flere enn i fjor. Hovedårsakene er at folk er flinkere å bruke redningsvest.

Familien skrev et innlegg på Facebook hvor de hyller redningsvesten og påbudet for den. Foto: Skjermdump

– Ja, det er fordi folk har på seg flyteplagg. Dette fører til at folk fortsatt flyter når vi kommer fram, forklarer kommunikasjonssjef Frode Pedersen, som sier det var bra det gikk bra med Eugenie.

Han mener det er spesielt viktig med redningsvest i nord.

– Jo lenger nord, jo viktigere er det å ha ordentlig klær på seg og flyteplagg. Kaldere farvann tapper energien, forklarer han.

– Ikke bli sint på barnet

Pedersen sier at det er ganske mange i Norge som faller over bord hvert år, og at barn som er i nærheten av vann bør ha på seg redningsvest.

Skulle det først skje, at barnet faller i vannet, så gir han også et annet godt råd:

– Snakk om hendelsen etterpå, og ikke bli sint på barnet. Man skal ikke skremme dem fra å være ved sjøen, sier han.

– Sommerfuglen min!

Benedikte Tingvold sier at de har gjort nettopp dette, og at de samtidig forklarer til andre voksne at de ikke skal gjøre det for dramatisk ovenfor barna.

– Men hun er en tøffing. Når hun skal gjenfortelle hva som skjedde, så sier hun bare: Jeg skulle bare bade. Jeg skulle bare være torsk!

Og den største sorgen etter hendelsen er ansiktsmalingen som forsvant.

– Ja, vi prøvde å si at kanskje de kunne lage en ny i barnehagen neste dag, men hun var mest lei seg for at sommerfuglen var på seigrunn.