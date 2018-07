Endelig kom sommeren til nord

Eva Boine brukte det som må kunne kalles årets første sommerdag til å ta det første badet for i år.

– Da jeg våknet tenkte jeg bare jippi det er fint vær. Så kom mamma inn på soverommet å sa at vi skulle dra på stranda. Da jublet jeg, forteller Eva.

Statsmeteorolog Ida Fossli bekrefter at værutsiktene er betydelig bedre enn det har vært på en god stund.

– Da jeg så på temperaturlista bet jeg merke i at til og med Vardø har gått opp til tosifret med nærmere 16 grader. Dette blir en fin dag, sier hun.

Sandra Moen sammen med datteren Emma Lusie Hætta. – Det er veldig fint at vi endelig har fått det varmt i Finnmark. Sommeren har så langt vært veldig kald, sier hun. Foto: Gyda Hesla/NRK

Dårlig start på sommeren

Flere nedbørsrekorder og en bunnrekord i antall timer sol i Nord-Norge for årets første sommermåned. Meteorologen råder nordlendingene til å nyte sola mens de kan i dagene fremover.

Tromsø setter blant annet ny bunnrekord for antall timer sol. Lørdag morgen var det blitt målt 57,8 timer med sol siden månedsskiftet.

Ulf Strøm mener det er fult fortjent at det nå har blitt sommerlige temperaturer i nord.

– Det skulle bare mangle etter så mange dager med skittvær, sier han.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Flere strømmet ut for å nyte varmen som endelig har kommet til nord. Her fra Lathari i Alta. Foto: Gyda Hesla/NRK

Lurt å komme seg ut nå

Ifølge meteorologen er utviklingen utover uken så som så. Men hun kan love at det blir betydelig bedre enn hvordan det har vært den siste tiden sier hun.

– Morgendagen ser like fin ut. Det kan være at temperaturene går ned et par hakk. Men på det varmeste så er det rundt 22 grader også i morgen, sier hun.

På Lathari i Alta tar Eva Boine årets første svømmetak. Hun beskriver det som litt kaldt men forfriskende.