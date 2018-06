Har aldri målt så lite sol i juni: – Gruser den gamle rekorden fra 1961

Årets første sommermåned i Nord-Norge har vært lite å skryte av. Nordlendingene har fått smake på kulde og nedbør, mens været i sør stort sett har holdt seg varmt og solfylt.

Men du har kanskje hørt noen si: «Da må det jo bli fint vær mot slutten av sommeren ...»

Vel, ifølge vakthavende meteorolog, John Smits, er det faktisk ingen garanti for at det blir noen bedring på det hustrige nordnorske sommerværet.

– Vi hadde vel en skikkelig dårlig sommer i 1995. Mot slutten av sommeren sto det i VG at nordlendingene ikke orket flere langtidsvarsler, humrer den rutinerte statsmeteorologen.

John Smits vil ikke gi nordlendingene falske forhåpninger for sommerværet, men håper været snur snart. Foto: Kaland, Ole / Ole Kaland, NRK

Flere værrekorder med negativt fortegn

Selv om det ikke er unormalt med en dårlig start på sommerværet, har juni-rekordene tikket inn på rekke og rad.

Tromsø setter blant annet ny bunnrekord for antall timer sol. Lørdag morgen var det blitt målt 57,8 timer med sol siden månedsskiftet.

– Den gamle rekorden var fra 1961, og da hadde de målt 95,6 soltimer i hele juni. Nå banker de rekorden ned i støvlene. Hadde vi hatt måling på antall soltimer i Nordland, ville det nok blitt rekord der også, sier han.

Og nedbørsrekorder har det også blitt flere av i juni, både for Andenes, Tromsø, Bardufoss, Harstad og Skibotn.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Er det håp for finvær i nord?

Smits er på sin side forsiktig med å se inn i krystallkula for resten av sommeren, men han øyner likevel håp.

Det er faktisk sånn at det ligger et snev av sannhet i myten om at "dårlig juni-vær betyr godvær mot slutten av sommeren".

Han forklarer at vi er inne i en såkalt blokkeringssituasjon, der høytrykket som gir lite skyer og høy temperatur ankrer opp i et spesielt område. Det blir liggende i ro og forflytter seg lite.

Dette gjør samtidig at lavtrykket, som gir skyer, nedbør og kulde på sommeren, dirigerer utenom høytrykket. I dette tilfellet nordover.

– I gjennomsnitt pleier slike perioder som vi har hatt nå å vare i én til tre uker. Nå har det vart litt lengre enn det, men i teorien kan det vare hele sommeren også, forklarer han.

Han forklarer på beroligende vis at det kommer til å snu før eller siden. Men vi må nok se litt lenger frem i tid enn meteorologenes tidagersprognoser før vi får se noen permanent snuoperasjon.

Et lite godværsavbrudd

Høytrykket som den sørlige delen av landet har tviholdt på, sklir litt nordover nå og gir jevnt over pent vær i store deler av Nord-Norge i helga.

I den sørlige delen av Nordland har lavtrykket lettet, mens det er vekslende skydekke fra Bodø og nordover.

– Vi får noen bedre dager fremover nå. Da gjelder det å nyte sola mens vi kan, og det vet jeg nordlendingene er gode på, råder Smits.