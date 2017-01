En ny vår for fiskerinæringa

Er det å være fisker et gammeldags yrke som snart svinner hen? Tvert imot. Å være fisker har igjen blitt svært populært.

Finansinstitusjoner opplever nemlig stor pågang for å finansiere nye prosjekter, og Nordkapp kommune troner øverst på lista – der øker antallet fiskere og fartøy mest i Finnmark.

Fisker Osvald Johansen i Honningsvåg har, sammen med to kompiser, investert i tre nye fartøy. Det på kun to år.

– Om man vilje og ønsker det, er veien fra drøm til virkelighet kort.

Satser stort

Sammen har Johansen og kompisene investert i tre fartøy, det nyeste går under navnet Magnus. Etter litt betenkningstid har de også valgt å skaffe seg en autoline, et mekaniseringssystem for linefiske.

– Nå er vi her, og vi gleder oss alle sammen. Det blir noe nytt, sier Johansen.

Fisker Osvald Joahsen smiler på sitt nyeste fartøy, Magnus. Det har han all grunn til, skal vi tro framtidsutsiktene som spås fiskerinæringa. Foto: Rune Berg / NRK

De har som håp å omsette for 15 millioner kroner i år, en sum som vil gi inntekt til sju ansatte. I tillegg har Osvald Johansen et ønske om å investere i to nye fartøy i 2017.

Og kompisene i Honningsvåg er ikke alene om å satse på fiske.

Det går så det suser

Flere aktører har valgt å sammen invitere til foredrag om finansieringsmuligheter. Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge, Sparebanken Nord-Norge, Sametinget og Nordkapp kommune kunne glede seg over at 90 personer møtte opp da foredraget ble holdt i Honningsvåg i går.

Politiker og fisker Johnny Ingebrigtsen var også til stede. Han ser lyst på framtiden til fiskerinæringa.

– Råfisklaget leverer rekordomsetting og sjømatnæringa i Norge har økt med 23 prosent. Det går så det suser.

Ingebrigtsen er ikke alene om å spå en lysende framtid for næringen. Også den største banken i Nord-Norge har tro på at utviklingen vil fortsette, og de forventerer flere lånesøknader fra dem som vil inn i næringa.

– Innenfor de nærmeste årene så vil man oppleve både gode priser og kvantum, sier Jens-Bernhard Thomassen som er banksjef for Sparebanken Nord-Norge.