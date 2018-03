Elevene havnet midt i snøskredet: – Det verst tenkelige scenarioet

– Det var veldig ubehagelig. Man får kjenne på å være ute på naturens premisser, forteller Sivert Vatnehol Fjørtoft (20).

Han er andreårselev på frikjører-linja ved Alta folkehøgskole, og var med på turen som brått fikk en dramatisk slutt.

Sivert Vatnehol Fjørtoft (20) fra Molde var den første til å bistå den unge kvinnen som ble hardt skadd. – Jeg handlet på instinkt, sier han. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

For torsdag ettermiddag gikk alarmen om et snøskred i Langfjorden i Alta kommune.

Et lydløst, snikende «akebrett»skred som soper med seg folk nedover på løs snø. Vatnehol Fjørtoft handlet raskt, og kjørte på siden av snømassene som dro tre av hans venner vel 100 meter nedover fjellsiden.

En ung kvinne ble i høy fart presset mellom snøen og et tre. Turfølget fikk bruk for det de har øvd på i lang tid: å grave ut, varme og holde kontakten med henne.

– Det var surrealistisk. Det ble veldig reelt når det skjer med deg selv og dine venner. Jeg fikk et støkk, sier Vatnehol Fjørtoft.

Lærer Johannes Brye viser fram knekte ski og staver som fikk hard medfart i snøskredet i Finnmark torsdag. Skredet var omtrent fem meter bredt på toppen, med en bruddkant på fem meter. Likevel ble elevene dratt omtrent 100 meter nedover, og havnet inn i en skog. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Naturen i aksjon

Skredvarslertjenesten varsom.no hadde advart mot stor skredfare i Vest-Finnmark, og oppfordret folk til å holde seg unna fjellet. Men etter flere måneder uten snøfall, var mange av ungdommene sulten på pudder når det først kom, forteller lærer Johannes Brye.

Lærer Johannes Brye forteller at klassen hadde høyt fokus på skredfaren gjennom hele turen. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Derfor planla turfølget på 14 en todagers overnattingstur i nettopp fjellet.

– Vi visste at skredfaren var høy. Men Vest-Finnmark er en stor varslingsregion, og det er mange lokale forskjeller. Vi hadde valgt et område som i utgangspunktet ikke var eksponert for farlige heng eller skredterreng, sier han.

Men idyllen ble brått avsluttet.

– Vi fikk kommunikasjonssvikt i gruppa, og det gikk ikke mer enn et brøkdel av sekund før det gikk galt, beskriver Brye.

– Dette er det verst tenkelige scenarioet. Man blir jo redd når folk du har ansvar for, forsvinner. Heldigvis var det ikke et stort skred, men du får en støkk i deg når naturen er i aksjon.

Elevene var samlet på Alta folkehøgskole fredag, for å snakke om ulykken. Det er mange som har behov for å prate, forteller lærer Johannes Brye. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Alvorlige skadd

En av de unge frikjørerne som ble tatt av skredet ble sendt med helikopter til Hammerfest sykehus, og er operert for alvorlige bruddskader. De to andre kom fra hendelsen uten ytre skader.

Dagen etter skredet har elevene samlet seg for å tenke, evaluere og snakke om den opprivende hendelsen.

– Vi holdt hodet kaldt og gjorde etter min mening alt riktig etter skredhendelsen, sier Brye.

– Men det er fort å få en ripe i lakken når noe slikt skjer. Å komme seg på ski nå er avgjørende for å ikke miste gleden skikjørerne har av å stå på ski.

Det er også Sivert Vatnehol Fjørtoft enig i.

– Jeg er veldig glad for at det gikk så bra. Jeg føler vi var heldig.