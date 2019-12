Brann i den russiske marinens flaggskip

Det brenner i det russiske hangarskipet «Admiral Kuznetsov», som ligger til kai i Severomorsk utenfor Murmansk – litt over 100 kilometer i luftlinje fra norskegrensen.

Det melder russiske medier torsdag formiddag.

Brannen startet i skipets aggregat under sveisearbeid. Glødeskall falt ned på en elektrisk kabel som deretter tok fyr, ifølge nyhetsbyrået Tass.

På twitter er det allerede lagt ut flere bilder fra brannen.

Én person er savnet og elleve mennesker skal være skadet - seks av dem ligger på intensivavdelingen på sykehuset. Én av dem er alvorlig skadet.

Ifølge nyhetsbyrået TASS er blant andre to militære, en offiser og en gast skadet etter å ha prøvd å slukke brannen. De får medisinsk hjelp for blant annet kullosforgiftning.

Kaos under ulykken

Til avisen SeverPost sier et øyenvitne at det var kaos inne i skipet da brannen oppstod.

– Det begynte å lukte brent, og da jeg klatret opp til det øverste dekket var det fullt av røyk der. Man kunne ikke se lenger enn sin egen arm, sier den ansatte på hangarskipet.

– Jeg fikk en maske for å puste gjennom og alle løp så fort de kunne for å komme seg vekk.

Øyenvitnet sier at alt ble overlatt til tilfeldighetene og mener at det er sikkerhetsrutiner som ble forsømt i forbindelse med sveisearbeidet.

Brannvesenet har problemer med å komme til brannens kjerne, på grunn av tykk og sort røyk fra dekk.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax skriver at brannområdet kan være så stort som 600 kvadratmeter.

Ifølge skipsverftets ledelse var det 400 ansatte på skipet da brannen oppstod. Alle ble evakuert.

Guvernøren i Murmansk er på vei til ulykkesstedet.

Strålevernet følger med

«Admiral Kuznetsov» er flaggskipet til den russiske marinen og ble tatt i bruk i 1995.

Skipet er utstyrt med blant annet 12 krysserraketter, 21 jagerfly og 20 helikoptre. Det er egentlig en blanding av et hangarskip og en krysser, og betegnes som en tung flybærende krysser av russerne.

Dette er det eneste hangarskipet av denne typen i Russland. Den er beregnet for å forsvare og støtte strategiske missilubåter, overflateskip og missilbærende marinefly i den russiske flåten.

«Admiral Kuznetsov» bemannes av over 2000 personer. 400 skal ha vært om bord da brannen oppstod. Foto: AP

Skipet har ligget til kai i Murmansk for reparasjoner og vedlikehold de siste to årene.

I 2018 da skipet skulle ut av flytedokken, gikk dokken til bunns og en kran veltet ned på dekket og forårsaket ytterligere skader på hangarskipet. Da ble fire mennesker skadet og sendt til sykehus.

Til nettavisen Murmanskij Vestnik sier Nordflåten at det ikke er våpen på skipet, men Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), som overvåker radioaktivitet i Norge og nærområdet, følger likevel utviklingen av brannen nøye.

– Skipet er under vedlikehold og reparasjon, så det er liten sannsynlighet for at det befinner seg atomvåpen om bord, men det finnes andre radioaktive kilder i området rundt, sier avdelingsdirektør Per Strand i DSA til NRK.

– Så vi følger saken nøye, da skipet ligger i Murmansk, som ikke er langt unna Norge.